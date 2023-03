I lavabi in Flumood di antoniolupi

antoniolupi reinterpreta con il marmo e con la pietra cinque lavabi in Flumood del suo catalogo, anteprima al Salone del Mobile 2023. Materiale protagonista di tanti progetti di antoniolupi, il marmo torna a vestire i prodotti dell’azienda toscana. Dopo gli scultorei lavabi di Paolo Ulian, antoniolupi propone, infatti, una riedizione in marmo e pietra di cinque lavabi in Flumood del suo catalogo: Tuba, Ago85, Simplo85, Fusto e Albume. Un nuovo abito pensato per un pubblico dai gusti raffinati, che ama i materiali naturali.

Eterni e senza tempo, il marmo e la pietra sono due materiali oggi sempre più amati e ricercati. Dotati di grande forza espressiva, hanno infatti il potere di dare personalità a qualsiasi ambiente e di rendere vivo qualsiasi oggetto. E, grazie alle macchine a controllo numerico di ultima generazione, oggi possono essere alleggeriti negli spessori, offrendo ai progettisti la possibilità di interpretarli in modi inediti. Aspetti che spiegano perché questo materiale è così usato da antoniolupi.

Reinterpretati con il marmo e la pietra, i cinque lavabi di antoniolupi cambiano completamente il loro carattere, trasformandosi in cinque monoliti scultorei. Cinque progetti tra arte e design pronti a prendere il centro della scena.

TUBA, DESIGN CARLO COLOMBO

Tuba di Carlo Colombo è un lavabo che sembra schiudersi come lo stelo di un fiore. Una forma organica che si inserisce in modo lieve nella stanza da bagno, catturando lo sguardo senza risultare troppo invasiva. Lanciato in Flumood, oggi il lavabo viene proposto in una versione in marmo Port Laurent.

ALBUME, DESIGN CARLO COLOMBO

Albume di Carlo Colombo nasce dalla sovrapposizione di forme geometriche diverse. Disponibile in diverse combinazioni di materiali per il bacino e la base, oggi Albume viene proposto in una versione completamente in marmo Calacatta Viola. Un elegante abito che impreziosisce ulteriormente il progetto, rendendo il lavabo il vero protagonista della stanza da bagno.

AGO85, DESIGN MARIO FERRARINI

Ago85 di Mario Ferrarini è la sintesi perfetta di due volumi essenziali. Il cuore del lavabo è, infatti, nella delicatezza con cui è risolto il raccordo tra il bacino circolare dai bordi sottili e la base cilindrica che si restringe verso l’alto. Una geometria pura che viene ulteriormente esaltata dalla matericità della pietra Stone Grey.

SIMPLO85, DESIGN MARIO FERRARINI

Sono i bordi sottili e il perfetto equilibrio di proporzioni a definire Simplo85 di Mario Ferrarini. Un lavabo dalla forma essenziale, come suggerisce chiaramente il nome, che nella versione in marmo Rosso Levanto si trasforma in un volume scultoreo di pura eleganza.

FUSTO, DESIGN NEVIO TELLATIN

Fusto di Nevio Tellatin è un lavabo freestanding dalla geometria rigorosa e dalle linee nette e decise. Nella versione in marmo Verde Alpi, Fusto diventa un oggetto prezioso, pur nelle sue forme pulite ed essenziali. Le forme morbide e continue di alcune collezioni, le superfici regolari e assolute di altre serie, l’espressione di leggerezza e solidità allo stesso tempo che caratterizza l’immagine, sempre diversa, dei lavabi. Gioielli senza tempo, testimoni di una bellezza assoluta che va oltre le mode e le tendenze per riconnettere uomo e natura, creatività e memoria, progetto e comfort. Pezzi unici come sculture contemporanee, che dialogano con l’acqua per perpetuare il rito della purificazione.