David Gandy: 10 cose che non sai sul modello

Quando si parla di un argomento come quello della moda, è inevitabile parlare di David Gandy. Nato nell’Essex, con una forte passione per gli animali e per le auto, Gandy è diventato modello a 21 e ha saputo ammaliare il pubblico in maniera istantanea.

Bello, affascinante e statuario, con tante diverse campagne pubblicitarie è riuscito in poco tempo a conquistare il mondo e ad essere protagonista assoluto di campagne pubblicitarie memorabili. Ecco, allora, dieci cose da sapere sul modello inglese David Gandy.

1. David Gandy ha iniziato l’attività di modello a 21 anni. Anche se la sua aspirazione era quella di diventare veterinario, Gandy si era messo a studiare marketing. Negli anni universitari, Gandy vinse un concorso televisivo intitolato This Morning per aspiranti modelli. Così facendo, a 21 anni vinse quel concorso e firmò un contratto con la Select Model Management di Londra.

David Gandy 2021

2. David Gandy ha lavorato con molti brand. La carriera di Gandy nel mondo della moda è iniziata subito con grandi brand che lo hanno voluto come testimonial, come Ermenegildo Zegna, Stefanel e Breil e viene scelto per comparire su diverse copertine come Vogue. Dal 2006 al 2011 lavora per Dolce & Gabbana (per il quale spopola con la pubblicità del profumo Light Blue). Inoltre, Gandy ha lavorato per Mango, Banana Republic, Lucky Brand Jeans e Marks & Spencer. Inoltre, grazie alla sua attività di modello, Gandy è stato più volte incoronato, nel corso degli anni, come uno dei modelli al mondo e anche come uomo più sexy.



David Gandy attore

3. David Gandy ha vestito i panni dell’attore. Anche se la sua carriera è quella di modello, David Gandy ha sperimentato con la recitazione e ha deciso di provare lavorare nel mondo dell’intrattenimento. Nel 2008, Gandy ha prestato la propria voce durante il doppiaggio del videogioco Grand Theft Auto IV e dal 2010 ha partecipato ad alcuni corti, come Away We Stay, The Hotel (2012), e a David Gandy’s Goodnight (2013). Nel 2014 ha partecipato al videoclip della canzone di Jennifer Lopez, intitolata First Love.

4. David Gandy ha interpretato molte volte se stesso. Nel corso della sua carriera, David ha vestito molte volte i panni di se stesso: nel 2008 ha partecipato alla serie tv Corazòn, corazòn, e poi ha preso parte al Friday Night with Jonathan Ross (2010), si è visto in Entertainment Tonight (2014), in Comic Relief: National Treasures (2015), e in Alan Carr: Chatty Man (2015). Recentemente ha partecipato a This Morning: 30 Unforgettable Years (2018) e alla serie tv Rob & Romesh Vs (2019).

David Gandy fidanzata

5. David Gandy è fidanzatissimo. Davig è sempre stato molto attento a non far trapelare qualcosa della sua vita privata e di lui si sa che è fidanzatissimo, ormai da qualche anno, con Stephanie Mendoros, che di lavoro è avvocatessa. Nei primi giorni di dicembre del 2018, i due sono diventati genitori della piccola Matilda, che ha dato subito gioia a tutta la famiglia. Ciò che Gandy si augura è di essere un padre buono e protettivo e che sarà oltremodo riservato, senza postare foto che riguardino sua figlia sui social.

David Gandy Instagram

6. David Grandy ha un profilo Instagram ufficiale. Come la stragrande parte dei suoi colleghi, anche Grandy si è lasciato affascinare dai social, tanto da aprire un proprio profilo Instagram ufficiale, seguito da qualcosa come 934 mila persone. Su questo social, vi sono molte foto in cui Gandy viene ritratto come protagonista di eventi, campagne pubblicitarie o servizi fotografici. Ma sono molte le foto che vedono come protagonista una delle sue passioni, cioè quella dell’automobilismo.

7. David Gandy ha annunciato la paternità su Instagram. Anche Grady si è servito di Instagram per annunciare al mondo la sua paternità. Tramite un post, ha voluto sottolineare che madre e figlia stavano bene e, scherzando, ha ammesso di sentirsi preoccupato perché si trova in minoranza (con una casa piena di donne e con un cane femmina).

David Gandy Dolce & Gabbana

8. David Gandy è stato il volto di Dolce & Gabbana. Dal 2007 al 2011, David Gandy è stato il volto per il brand Dolce & Gabbana, diventando sia testimonial delle loro campagne pubblicitarie e modello di riferimento per le sfilate. Grazie alla pubblicità del profumo Light Blue, realizzata insieme alla modella Bianca Balti, Gandy si è fatto conoscere in tutto il mondo. Sempre con Dolce & Gabbana, il modello ha realizzato anche una campagna pubblicitaria insieme all’attrice Scarlett Johansson.

David Gandy altezza

9. David Gandy è un gigante. Nel mondo della moda essere slanciati è importante, ma Grandy è un vero e proprio gigante. Il modello, infatti, è alto 191 centimetri, una misura da capogiro. Più alto rispetto alla media dei suoi colleghi, la particolarità di Gandy è di avere un fisico muscoloso abbinato alla sua statura, che lo rende molto armonico e lo fa somigliare ad un dio greco.

David Gandy oggi

10. David Gandy continua a sua attività di beneficenza. Nel corso della sua carriera, Gandy ha sempre sostenuto molte attività benefiche, presenziando ad eventi e facendosi ambasciatore. Nel 2010 ha sfilato alla Fashion for Relief, evento organizzato da Naomi Campbell, per raccogliere fondi per le vittime del terremoto di Haiti del 2010, mentre nel 2011, Gandy si è fatto membro della squadra Oxglam durante la Maratona di Londra e nello stesso anno ha indossato una camicia realizzata dalla stilista Katherine Hamnett, con il ricavato delle vendite donato alla Environmental Justice Foundation Save the Sea. All’inizio del 2013, invece, Gandy ha fondato la sua fondazione benefica intitolata Blue Steel Appello, con il fine di raccogliere fondi per Comic Relief’s Red Nose Day.

Fonti: IMDb, famousbirthdays