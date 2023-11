Frasi sugli occhi: le più belle per occhi blu, verdi e di tutti i colori

Quante volte vi è capitato di sentire la citazione “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”? Questa è sicuramente una delle frasi sugli occhi più note e certamente tra le più veritiere.

Gli occhi infatti non mentono mai. Si può mentire con le parole, con i fatti, con i gesti ma non con lo sguardo. Attraverso i nostri occhi noi vediamo il mondo e sempre attraverso di essi il mondo vede noi e impara a capirci. Gli occhi non sanno nascondere la tristezza, la gioia né, tantomeno, l’amore. Forse è proprio per questo che da sempre vengono usati da poeti e artisti di ogni genere ed epoca per raffigurare i sentimenti più veri. Ecco dunque una raccolta di alcune delle frasi più belle sugli occhi!

Frasi sugli occhi

Gli unici occhi belli sono quelli che ti guardano con tenerezza.(Coco Chanel)

Vorrei vedere dai tuoi occhi, sentire dalle tue orecchie, sentire con la tua pelle, baciare con la tua bocca.( Frida Kahlo )

) L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo, per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi.(Jim Morrison)

L’anima, fortunatamente, ha un interprete, spesso inconscio ma sempre un interprete fedele, negli occhi.(Charlotte Brontë)

I nostri primi maestri di filosofia sono i nostri piedi, le nostre mani, i nostri occhi.(Jean-Jacques Rousseau)

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.(Proverbio italiano)

Di occhi belli ne è pieno il mondo, ma di occhi che ti guardano con sincerità e amore ce ne sono pochi.(Bob Marley)

Guardiamoci le spalle da chi non ci guarda negli occhi.(Roberto Gervaso)

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.(Audrey Hepburn)

Per ogni minuto che teniamo gli occhi chiusi, perdiamo sessanta secondi di luce.(Gabriel Garcia Marquez)

L’anima è la nostra dimora; gli occhi ne sono le finestre, e le parole i messaggeri.(Kahlil Gibran)

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.(Antoine de Saint-Exupéry)

Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima.(José Saramago)

La più bella storia d’amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.(Luis Sepùlveda)

Un americano può parlare d’amore con le labbra; un italiano con gl’occhi.(Rodolfo Valentino)

I tuoi occhi sono cisterne che dissetano i miei tormenti.(Charles Baudelaire)

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.(Johann Wolfgang von Goethe)

I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Osserva gli occhi di un bambino, la loro freschezza, la loro radiosa vitalità, la loro vivacità. Assomigliano a uno specchio, silenzioso ma penetrante: solo occhi simili possono raggiungere le profondità del mondo interiore.(Osho)

Bisogna parlare agli occhi per persuadere il popolo.(Napoleone Bonaparte)

Frasi sugli occhi verdi

Gli occhi verdi rispetto a quelli azzurri sono più diffusi, quindi immaginiamo che sia utile suggerirvi alcune delle frasi più belle sugli occhi verdi da poter utilizzare per la vostra compagna e compagno, o per un vostro familiare o amico.

Guardò negli occhi la ragazza

Quelli occhi verdi come il mare

Poi all’improvviso uscì una lacrima

E lui credette di affogare.

(Lucio Dalla, Caruso)

Quelli occhi verdi come il mare Poi all’improvviso uscì una lacrima E lui credette di affogare. (Lucio Dalla, Caruso) Le prendo il polso perché mi venga più vicina.

I suoi occhi verdi come muschio di fiume.

(Raymond Carver)

I suoi occhi verdi come muschio di fiume. (Raymond Carver) Lei ha gli occhi verde mare e uno sguardo che ti fa amare ancora di più le tempeste.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Occhi verdi, capelli mori e il mio cuore.

Hai tutto ciò che serve per farmi impazzire

(Anonimo)

Hai tutto ciò che serve per farmi impazzire (Anonimo) Ci sono quelli con gli occhi verdi e quelli “ti giuro che sono verdi, lo so sembrano marroni ma alla luce del sole sono proprio verdi”

(Vucciria79, Twitter)

(Vucciria79, Twitter) Ha gli occhi verdissimi, come se avesse guardato il bosco per troppo tempo.

(Angela Carter)

(Angela Carter) Lei ha tutti i tipi di sorrisi, e poi incanti e profezie che si aprono dietro i suoi occhi verdi.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Sprofondavo l’anima mia nei tuoi occhi sì belli e sì bizzarramente dolci, nei tuoi occhi verdi, abitati dal capriccio e ispirati dalla luna.

(Charles Baudelaire)

(Charles Baudelaire) Sei la mia schiavitù sei la mia libertà

sei la mia carne che brucia

come la nuda carne delle notti d’estate

sei la mia patria

tu, coi riflessi verdi dei tuoi occhi

tu, alta e vittoriosa

sei la mia nostalgia

di saperti inaccessibile

nel momento stesso

in cui ti afferro

(Nazim Hikmet)

Frasi sugli occhi azzuri

Tra le frasi più utilizzate ovviamente ci sono le frasi sugli occhi azzurri. Ecco alcuni esempio che potrebbero fare al caso vostro.

Amo certi occhi azzurri. Sembra che il mare abbia trovato il modo di esistere in terra.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Era invisibile. Lo era sempre stato. Ma non importava: lei lo aveva visto. Lei riusciva sempre a vederlo. Quando gli puntava addosso i suoi occhi azzurri, lo faceva sentire reale. (Camilla Läckberg)

Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi

le tue calzette rosse

e l’innocenza sulle gote tue

due arance ancor più rosse

e la cantina buia dove noi, respiravamo piano.

(Lucio Battisti)

le tue calzette rosse e l’innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi, respiravamo piano. (Lucio Battisti) Lisa dagli occhi blu

senza le trecce la stessa non sei più.

Piove silenzio tra noi

vorrei parlarti ma te ne vai.

(Mario Tessuto)

senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi vorrei parlarti ma te ne vai. (Mario Tessuto) I tuoi occhi, laghi in miniatura,

guardano come immersi in un sogno.

(Federico García Lorca)

guardano come immersi in un sogno. (Federico García Lorca) Ogni azzurro scintillio delle tue pupille

apre un pozzo d’amore nel mio petto.

(Federico García Lorca)

apre un pozzo d’amore nel mio petto. (Federico García Lorca) Non riesco a descrivere i tuoi occhi.

E’ il suono di una spada azzurra quando viene forgiata.

(Fabrizio Caramagna)

E’ il suono di una spada azzurra quando viene forgiata. (Fabrizio Caramagna) Lei che ha gli occhi azzurri, signora, non può guardare alla vita, giudicare le cose e i fatti come se avesse gli occhi neri.

(Guy de Maupassant)

(Guy de Maupassant) Dio scriveva il suo libro.

Una goccia di inchiostro azzurro è

caduta sul prato.

I tuoi occhi erano quell’azzurro.

(Fabrizio Caramagna)

Una goccia di inchiostro azzurro è caduta sul prato. I tuoi occhi erano quell’azzurro. (Fabrizio Caramagna) I suoi occhi erano di colori diversi, il sinistro marrone come l’autunno, il destro grigio come il vento dell’Atlantico. Entrambi sembravano vivi con domande che non si potevano esprimere, come se non esistessero ancora le parole con cui inquadrarle…

(Tim Willocks)

(Tim Willocks) I suoi occhi sono azzurri e gli occhi azzurri da vicino sono un fenomeno celestiale: nebulose viste attraverso un telescopio. Gli occhi azzurri sono stelle.

(Laini Taylor)

(Laini Taylor) I suoi lunghi occhi azzurri – più allungati – non avevano conservato la stessa forma; avevano lo stesso colore, ma sembravano passati allo stato liquido. Cosicché, quando li chiudeva, era come quando con dei tendaggi ci impediscono di vedere il mare.

(Marcel Proust)

Frasi sugli occhi marroni

Ovviamente non potevamo dedicare spazio alle frasi sugli occhi marroni, di gran lunga i più diffusi in Italia, da Milano a Palermo.

Voi avrete anche gli occhi azzurri come il mare, ma i miei sono marroni come la Nutella. Non c’è paragone!

Frasi sugli occhi dei bambini

Gli occhi dei bambini sono spesso la cosa più bell da vedere. Ecco le frasi da dedicare ad un bambino appena nato.

Se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini, vedremmo la magia ovunque. (Anonimo)

I poeti sono coloro che vedono ancora il mondo con gli occhi di un bambino. (Alphonse Daudet)

Ed è negli occhi del bambino, nei suoi occhi scuri e profondi, come notti in bianco, che nasce la luce. (Paul Éluard)

Gli occhi dei bambini sono fatti di sogni, libertà e infinito. (Anonimo)

Guarda le cose come se le vedessi per la prima volta, con gli occhi di un bambino, fresco di meraviglia. (Joseph Cornell)

Osserva gli occhi di un bambino, la loro freschezza, la loro radiosa vitalità, la loro vivacità. Assomigliano a uno specchio, silenzioso ma penetrante: solo occhi simili possono raggiungere le profondità del mondo interiore. (Osho)

I bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso. (Christian Bobin)

Frasi sugli occhi che parlano

Alcuni sguardi e occhi danno un po’ la sensazione di parlare. Ecco una selezione di frasi sugli occhi che parlano, come qualcosa che ci viene detta.

Lo sguardo alle volte può farsi carne, unire due persone più di un abbraccio.

(Dacia Maraini)

(Dacia Maraini) Gli occhi parlano tutte le lingue del mondo ma poche persone li comprendono davvero.

(Anonimo)

(Anonimo) A volte gli occhi sono un gran problema, parlano anche se non dovrebbero farlo. (Anonimo)

La cosa splendida del parlare con gli occhi è che non ci sono mai errori grammaticali. Gli sguardi sono frasi perfette.(Friedrich Adolph Sorge)

La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi – mai!(Michail Bulgakov)

Occhi che sanno cercare anche quello che non c’è (Pino Daniele, Occhi che sanno parlare)

Frasi sugli occhi canzoni

Ovviamente in quanto simbolo di lealtà e amore puro e necessari per la visione del mondo, gli occhi sono stati anche molto spesso citati in tantissime canzoni italiane. Ecco qui di seguito alcune delle più belle frasi sugli occhi tratte dai testi musicali.

Servirebbe avere occhi profondi, grandi

Come due pozzi neri

Per buttarci dentro quello che vedi

E pure l’amore che non cedi – Emma Marrone Occhi Profondi

Se ti guardo bene bene Li vedo tutti I pensieri che hai – Vasco Rossi Occhi Blu Perché tu hai delle isole negli occhi

E il dolore più profondo Riposa almeno un’ora solo se ti incontro – Tiziano Ferro Hai delle isole negli occhi Ed io che invece vorrei solo averti più vicino

Cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino Che sono grandi come i dubbi che mi fanno male Ma sono belli come il sole dopo un temporale – Ultimo Cascare nei tuoi occhi Tra di noi forse nascerà

Un amore vero Te lo leggo negli occhi Tu lo leggi nei miei – Franco Battiato Te lo leggo negli occhi Ho visto gli occhi tuoi

Quando scende la bellezza In fondo al cuore – Zucchero Fornaciari Occhi Occhi neri, occhi neri

Assoluti e sinceri Occhi amati e sognati Occhi desiderati – Fiorella Mannoia Occhi neri E negli occhi tuoi

Scintilla La luce delle stelle Nei pensieri Il punto In cui tutto splende – Francesco Renga Migliore Occhi da orientale che raccontano emozioni

Ed io cos’altro posso fare io posso scrivere canzoni I tuoi occhi… – Daniele Silvestri Occhi da orientale E quando guardi con quegli occhi grandi

Forse un po’ troppo sinceri, sinceri, sì Si vede quello che pensi, quello che sogni – Vasco Rossi Albachiara Riconoscerei le tue mani in un istante

Ti vedo ad occhi chiusi e sai perché Fra miliardi di persone ad occhi chiusi hai scelto me – Marco Mengoni Ad occhi chiusi Voglio gli occhi negli occhi

E la luna che parla soltanto di te Respirare la notte se il giorno non c’è Tutto il bene del mondo L’energia di un abbraccio globale E sarà pace totale – Luca Dirisio Occhi negli occhi Occhi di ragazza

