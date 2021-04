Da Milano a Roma, le mostre da non perdere in zona gialla

Pubblicità

Da lunedì 26 aprile 2021, con il ritorno di 14 regioni in zona Gialla, riaprono finalmente musei, mostre ed istituzioni culturali. Non un libera tutti, ma dopo oltre due mesi di chiusura il settore della cultura torna ad accogliere il proprio pubblico.

Mostre, collezioni permanenti ed eventi saranno accessibili dal lunedì al venerdì, seguendo i protocolli di sicurezza adottati nelle riaperture precedenti. Contingentamento, distanziamento e mascherine per i visitatori e santificazioni degli spazi, tutte le regole saranno comunque indicate nei siti web delle istituzioni.

Una novità sono invece le riaperture nel week-end, fortemente volute dal Ministro della Cultura Dario Franceschini. Contrariamente alla scelta fatta mesi fa, infatti, sabato e domenica si potranno visitare mostre e musei, ma con alcune regole. Sarà necessaria infatti la prenotazione, telefonica o tramite il sito, che deve essere fatta entro le 24 ore precedenti la visita.

Ecco quindi una selezione di mostre assolutamente da non perdere in queste prime settimane di riaperture in zona gialla.

Tutte le mostre mostre imperdibili che riaprono in zona gialla

Una serie di proposte lungo lo stivale per tornare a sostenere i musei dopo mesi di inattività