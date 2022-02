Oman: tutto quello che c’è da sapere per organizzare il viaggio

- pubblicità -

Tra i Paesi del Medio Oriente ve ne sono alcuni che sono dei veri e propri gioielli. Se Dubai, per esempio, è la città dello sfarzo, l’Oman è invece uno stato asiatico che merita assolutamente una visita per le sue tante, tantissime meraviglie. Se dunque state organizzando un viaggio in Oman, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Oman

La storia dell’Oman è quella di Sinbad, il leggendario marinaio de Mille e una notte che sa sempre affascina viaggiatori curiosi di scoprire mondi e culture lontane. Prima di perderci tra le tante meraviglie di questo Paese, però, ecco qui alcune informazioni utili sull’Oman.

Bandiera Oman

La bandiera dell’Oman è composta da tre bande orizzontali una bianca una rossa e una verde. Sulla sinistra, invece, vi è una banda verticale rossa con, sulla cima il simbolo dell’emblema del Paese stesso, due spade incrociate. Come sempre, ogni colore ha un proprio significato. Il bianco è pace e prosperità, il verde la fertilità e le Montagne verdi mentre il rosso richiama la storia dell’Oman e nello specifico la battaglia contro gli invasori stranieri.

Sultanato Oman

L’Oman è una monarchia assoluta con a capo un sultano, da qui il nome di Sultanato dell’Oman. Dal 2020 è al governo sultano Haitham. Prima Ministro del Patrimonio e della Cultura dell’Oman, è il successore di suo cugino Qābūs, il più longevo dei leader arabi.

Oman air

Il Paese ha la sua compagnia Oman Air, fondata nel 1993, che collega il Sultanato col resto del mondo. La sede centrale si trova a Mascate, capitale dell’Oman. Qui partono voli sia all’interno del territorio, sia a livello internazionale.

Muscat Oman

Muscat è la capitale dell’Oman. Meta decisamente imperdibile se ci si trova nel Paese per le sue tantissime attrazioni per poter capire meglio la cultura locale. Inoltre, come abbiamo già visto, qui si trova il principale aeroporto internazionale del Paese. Muscat è la città più antica del Medio Oriente, nota fin dal II secolo. In origine era il collegamento nonché sicuro approdo sulla rotta della via dell’incenso: pare che ogni anno venissero trasportati fino a 1.400 kg dall’Arabia alla Grecia, Roma e tutto il mediterraneo. Vederla oggi è una vera meraviglia, ricca di strade e quartieri, specie se si pensa che fino alla fine degli anni ’70 qui vi erano solo 10 km di asfalto.

Tra le tante cose da vedere a Muscat in Oman vi sono:

Al Alam Palace che è la più importante residenza del monarca tra le sei presenti sul territorio;

Grande Moschea del Sultano Qaboos è la moschea principale del Sultanato dell’Oman L’enorme luogo di culto religioso è stato inaugurato nel 2001 in occasione dei trent’anni di regno del precedente sultano. Al suo interno vi possono entrare fino a 20.000 persone ed è nota soprattutto per il suo bellissimo e imponente lampadario di cristalli e un unico tappeto di seta che ricopre l’intero pavimento;

Matrah Souq è il bazar più noto della città anche se, a onor del vero, si trova nella piccola cittadina omonima in provincia di Mascate. Qui si potranno ammirare e acquistare tutte le meraviglie dell’Oman perdendosi tra i suoi corridoi ricchi di negozi che vendono gioielli, prodotti di artigiano, tessuti tipici e vestiti, prodotti freschi e, ovviamente, le immancabili spezie di cui questa zona è particolarmente ricca;

Royal Opera House è uno dei simboli dell’architettura locale contemporanea composto da un teatro di concerto, auditorium, giardini formali, mercato culturale con vendita al dettaglio, ristoranti di lusso e un centro d’arte per produzioni musicali, teatrali e operistici;

A poco più di un’ora di auto da Muscat, si trova la bellissima Nizwa. Qui, oltre al tipico New Souq, merita una visita il forte di Bahla. Questo sito è infatti il più antico dell’Oman, talmente bello da essere parte del patrimonio Unesco. Costruito sulla cima di una collina per dominare la regione, da lassù si potrà godere di un panorama davvero unico;

Deserto Wahiba. Infine, non dimentichiamoci che l’Oman come per molti Paesi arabi è terra di deserti e questo è sicuramente uno dei più suggestivi, specie nelle ore iniziali e finali della giornata.

Oman Salalah

Anche Salalah è una città dell’Oman, la principale del Dhofar e si sviluppa lungo la costa sud del Sultanato. Qui l’atmosfera è decisamente tropicale e ricca di verde. La zona infatti è particolarmente nota per la sua agricoltura e, nello specifico, per le piantagioni di banane.

Ecco cosa vedere a Salalah:

Le impronte del cammello del Profeta Saleh. Una tappa sicuramente insolita, ma tra le più importanti della zona. Nella via principale infatti si possono ammirare le quattordici impronte del cammello del profeta, come riportato nel Corano;

La Tomba di Nabi Ayoub. Sulla cima Ittin, non distante dalla città, si trova anche la tomba del profeta Giobbe. Accanto alla tomba si trova anche la piccola moschera di pietra;

Nel museo principale della città di racconta la storia, si possono ammirare sculture, piante e monete antiche.

Le spiagge. Infine, tra le cose da vedere qui vi sono anche le sue bellissime spiagge ricche di tinte meravigliose e di diverse forme di vita marina e uccelli di ogni genere come i fenicotteri. Inoltre le sue acque sono particolarmente amate non solo da coloro che praticano immersioni ma anche dagli amanti dello scii marino.

Oman mare

Oltre alle tantissime città e luoghi da visitare, l’Oman merita anche per una tappa in spiaggia. Ma quali sono le mete di mare dell’Oman più caratteristiche? Eccone alcune davvero imperdibili!

Spiaggia di AlQurm. Situata a Muscat, si estende per diversi km ed è comodissima per chi alloggia in uno dei tanti hotel che vi si affacciano o per chi vuole unire un tuffo nelle acque blu a un po’ di sano shopping al centro commerciale;

Le spiagge private degli hotel. Sempre a Mascate vi sono diversi hotel che vantano delle vere perle private. Il Shangri La, ad esempio ha una spiaggia di circa 600 metri ben attrezzata. Qui la sabbia è talmente fine che spesso le tartarughe marine arrivano a riva per deporre le loro uova;

Al Maghsayl, si trova a Salalah, si contraddistingue per le sue acque cristalline e il fondale sabbioso che rendono il colore del mare davvero unico;

Raysut, invece, è una spiaggia più selvaggia con un fondale di ciottoli e sassolini che rendono il colore dell’acqua ancora più unico. Qui, inoltre, si possono trovare diverse cascate incredibili.