Venere di Botticelli: 10 cose da sapere sull’opera

La Nascita di Venere, anche se in molti la chiamano solamente Nascita di Venere, è un quadro di Sandro Botticelli dipinto con tempera su tela fra il 1445 e il 1510. La Venere di Botticelli vuole rappresentare l’approdo della dea dell’amore e della bellezza, appena nata da una spuma del mare, sull’isola di Cipro grazie anche al soffiare dei venti di Zefiro e, forse ma non è accertato Aura. Venere è collocata in piedi, al centro dell’opera, sopra una conchiglia proprio come se fosse una bellissima e rara perla.

Ad accogliere la dea sulla terra ferma vi è una figura femminile. Non è certo chi sia, ma solitamente viene identificata come una delle Grazie o con l’Ora della primavera, anche per via del manto di fiori che porge a Venere per coprirsi.

Venere di Botticelli dove si trova

La Nascita della Venere di Botticelli dove si trova? Beh facile! E’ situata all’interno di uno dei musei più belli e ricchi di cultura e di storia d’Italia, la Galleria degli Uffizi nel cuore di Firenze. Il dipinto è esposto in tutta la sua bellezza nelle sala 10-14.

Venere di Botticelli

Il committente

Non vi è certezza di chi sia il reale committente della Venere di Botticelli ma, secondo diverse fonti è da indentificare all’interno della famiglia dei Medici, signori di Firenze dell’epoca. Ad avvalorare l’ipotesi, oltre a uno scritto di Giorgio Vasari che lo identifica nella villa medicea di Castello, anche la presenza dell’albero di aranci, emblema della famiglia per via dell’assonanza col ‘mala medica’, com’era noto allora. Il tema. Così come per il committente, anche da dove arriva l’ispirazione del tema non è certo, ma anche in questo caso vi è l’ipotesi che sia stato suggerito dal poeta Agnolo Poliziano e dai versi di Omero e di Virgilio. Chi è Venere? Venere però non è solo una bellezza spirituale, ma ha anche un nome e cognome. Si tratta di Simonetta Cattaneo Vespucci. La giovane donna dai capelli dorati era originaria di Genova, forse e, al suo arrivo a Firenze. Entrò in contatto con la famiglia de Medici. Molti si invaghirono di lei, da Giuliano, il fratello di Lorenzo il Magnifico, fino anche al nostro caro Sandro Botticelli. la bella Simonetta però non fu solo la modella della Venere del Botticelli, ma anche di tanti altri suoi dipinti e di diverse rime di Lorenzo il Magnifico e il Pulci. La cosa davvero particolare è che la giovane Simonetta morì molto giovane, quasi dieci anni prima della realizzazione delle opere de La Nascita di Venere e La Primavera del Botticelli, ma l’artista ne era talmente innamorato da ritrarla a memoria. Forse anche per questo motivo la Venere è simbolo della bellezza e dell’amore che muovono il mondo. Le tre Veneri di Botticelli. Ma di Venere di Botticelli non ce n’è una sola ma bensì tre realizzate dal maestro in collaborazione con la sua bottega. La prima si trova a Torino, la seconda è conservata presso presso la Gamäldegalerie di Berlino, mentre una terza appartiene a una collezione privata svizzera.

Venere di Botticelli significato e analisi