Situata a solo un’ora di viaggio da Milano, Bergamo è un’ottima meta turistica anche per chi è in cerca di una gita fuori porta. La sua bellezza poi è davvero unica. Una volta entrati si potrà perdersi sin da subito ad ammirare lo skyline di città alta tra cupole torri e ovviamente le bellissime mura. Ma andiamo con ordine e partiamo con una piccola guida su cosa vedere a Bergamo in un giorno.

Cosa vedere a Bergamo

Bergamo si suddivide in Città Bassa e Città Alta, unite tra di loro, oltre che da una via dedicata alle auto, da una lunga scalinata o, più comodamente dalla funicolare. La prima è luogo più che altro di lavoro e shopping visti i tanti negozi del centro. Ma è in Città Alta, o Bergamo Alta come sono soliti definirla i bergamaschi, che si trovano le vere bellezze rimaste intatte da diversi secoli. Ecco allora un breve itinerario di cosa vedere a Bergamo Alta.

L’Accademia Carrara

Dopo un lungo periodo di lavori di restauro, l’Accademia Carrara di Bergamo è tornata al suo antico splendore. 28 sale una più bella dell’altra che ospitano oltre 600 opere per un viaggio lungo circa cinque secoli tra i grandi dell’arte italiana come Raffaello, Giovan Battista Moroni, Andrea Mantegna, Lorenzo Lotto, Giuseppe Pellizza da Volpedo e moltissimi altri pittori.

Piazza Vecchia

Cuore di Bergamo Alta venne definita da Le Corbusier come “la piazza più bella d’Europa”. Fu proprio lui, all’epoca, a lamentarsi delle troppe auto. Fu così che il sindaco di allora decise di vietare il parcheggio in auto e, negli anni successivi, questo divieto venne esteso a gran parte di città alta facendola divenire quasi completamente pedonale. Nella piazza Vecchia di Bergamo infatti, si incrociano vicoli e un altissimo numero di edifici medievali e rinascimentali come Il Palazzo della Ragione il Campanone, il Palazzo del Podestà e la Biblioteca Angelo Mai. Al centro una bellissima fontana circondata da sfingi.

Il Campanone

Il Campanone in realtà non è altro che la Torre Civica che, con i suoi 53 metri di altezza è tra le più alte d’Europa. Ancora oggi è possibile assistere allo storico rintocco delle campane che un tempo segnavano la chiusura delle porte di città alta. Oggi quelle porte non si chiudono più ma le campane continuano a suonare in memoria dei tempi antichi.

Il Palazzo della Ragione

Questo antico edificio sorge, in origine, come sede del governo cittadino e divenne poi tribunale. La vera particolarità del Palazzo della Ragione di Bergamo è che pare essere il più antico palazzo comunale d’Italia. Nel corso dei secoli venne distrutto e ricostruito più volte di cui l’ultima nel 1540.

Piazza Duomo

Situata alle spalla di Piazza Vecchia, tanto che dagli archi si può scorgere qualche edificio, piazza Duomo è la seconda piazza più bella di città Alta. Qui trovano posto, come si evince dal nome, il Duomo di architettura barocca, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Cappella Colleoni.

La Cappella Colleoni

Realizzata tra il 1470 e il 1476, porta il nome del celebre condottiero Bartolomeo Colleoni al quale è dedicato il mausoleo. Realizzata dall’architetto Giovanni Antonio Amedeo è considerata da molti critici dell’arte come la massima espressione del Rinascimento lombardo. L’interno della Cappella Colleoni è inoltre arricchito da meravigliosi affreschi di Giambattista Tiepolo.

Le mura di città alta

Infine, Bergamo è amata soprattutto per le sue bellissime mura veneziane. Oltre 5 km di passeggiata che sembrano quasi voler abbracciare il cuore dell’antica città alta offrendo, al contempo, una vista impagabile sul resto della città e sui paesi che la circondano. Realizzate nel 1561 dalla Repubblica di Venezia la loro bellezza le ha rese amate anche da Stendhal che le descriveva “Il più bel luogo della terra”. A partire dal 2017 le mura di città alta sono diventate parte dei beni UNESCO.

La Rocca di Bergamo

Sul colle sant’Eufemia di Bergamo si trova l’antica Rocca della città. Da quassù si gode di una vista unica sulla città ma anche sull’intera Val Brembana e, nei giorni di sole lo sguardo può arrivare fino alle torri di Milano. Visitare la Rocca di Bergamo oggi vuol dire ammirare un mastio quadrangolare con altrettante torri a pianta quadrata. Oggi qui si trova il Museo storico cittadino di particolare interesse anche se, diciamolo, la vera chicca qui è la vista dalla torre del Mastio che arriva fino alle Alpi Orobie.

Il Castello di San Vigilio

Infine eccoci all’ultima tappa del nostro tour tra le cose da vedere a Bergamo. Siamo sul punto più alto, su colle San Viglio. Qui si erge l’omonimo castello, il Castello di San Vigilio appunto. Un tempo era l’ultimo bastione della difesa cittadina: se cadeva San Viglio, cadeva anche Bergamo. Per questo motivo tutto sotto di esso vennero costruiti passaggi segreti e diversi tunnel. Ancora oggi, a distanza di anni, è in grado di trasmettere una sensazione di potenza grazie ai suoi quattro torrioni, le merlature, i camminamenti, le feritoie e la sua pianta a stella.