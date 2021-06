Andrea Mantegna: 10 cose da sapere su di lui e sulle sue opere

Pubblicità

Andrea Mantegna fu uno dei pittori più originali del ‘400. Non si ha notizia certa della sua nascita ma pare che sia avvenuta nel 1431 sull’Isola di Carturo che oggi è meglio nota come Isola Mantegna, proprio in onore dell’artista.

Stile. Andrea Mantegna fu uno dei massimi rappresentati del classicismo archeologico rinascimentale, o perlomeno nel mondo della pittura. Il suo stile è sicuramente difficile da confondere. Le sue opere infatti si caratterizzano per gli effetti scenografici e monumentali, per l’attenzione ai particolari, per i colori accesi e per il senso dello spazio. La sua arte e la sua tecnica Mantegna la imparò negli anni anche ispirandosi a diversi suoi colleghi come Donatello, Brunelleschi, Paolo Uccello e Filippo Lippi, giusto per citarne alcuni. L’architettura nei dipinti. Non solo pittore, ma Mantegna fu anche incisore, scultore e presumibilmente architetto. L’architettura, in particolare, è un dettaglio molto importante anche nei suoi dipinti. Al contrario di molti altri artisti per Mantegna non era solamente uno sfondo ma anzi era una parte importante dell’opera. Per capirlo basta analizzare alcune sue opere e subito si noterà che vi sono molte architetture, o perlomeno frammenti, di capolavori antichi realizzati in seguito a uno studio accurato. La vita con i Gonzaga. Negli ultimi anni della sua vita Mantegna vivette a stretto contatto con la vita di corte. A richiederlo come pittore fu lo stesso Ludovico Gonzaga. Mantegna però non fu solo l’artista di corte, ma anche curatore e consigliere artistico. Dopo essersi trasferito a Mantova con tutta la famiglia, vi rimase fino alla sua morte. Fama. La fama di Mantegna divenne tale che furono diversi gli artisti della sua epoca e postumi a riprendere il suo stile o a ispirarsi a lui. Tra questi Pinturicchio e Raffaello ripresero la Camera degli Sposi nelle Stanze Vaticane. Ma ad appassionarsi al suo stile furono anche Parmigianino, Degas Rembrandt e Rubens.

5. L’opera. Come si evince dal titolo stesso, l’opera rappresenta la morte di Cristo con due figure femminili collocate sul lato sinistro e intente a piangerlo. Il punto di vista scelto dal Mantegna è un unicum rispetto al suo periodo. L’occhio infatti è leggermente rialzato e permette così di riuscire a percepire per intero il corpo di Cristo.

6. La seconda versione. Pare però che il Cristo morto di Mantegna non sia solo e vi sia anzi una seconda versione nella quale mancano le figure piangenti ai lati e che è parte di una collezione privata.

7. L’opera. La camera degli Sposi di Mantegna raffigura le celebrazioni dell’elezione a cardinale di Francesco Gonzaga. La narrazione parte dalla parete nord, nel momento in cui è giunta notizia della nomina e prosegue per tutta la stanza. La parte più famosa è però posta sul soffitto dove sono raffigurati putti e animali.

8. La collocazione. La Camera degli Sposi si trova, neanche a dirlo, a Mantova all’interno di Palazzo Ducale ed è sicuramente un’opera unica nel suo genere. Ogni angolo della stanza cubica e il suo soffitto composta da una volta ribassata è tutto completamente affrescato per raccontare la celebrazione.

9. Il dettaglio sul soffitto. La Camera degli Sposi di Mantegna raffigura nella volta un oculo circolare realizzato come se fosse aperto e potesse far intravedere un cielo dipinto. Il dettaglio è posto proprio al centro della stanza.

