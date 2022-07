- pubblicità -

La 32a BIAF – Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze torna in presenza dopo tre anni a Palazzo Corsini, splendida residenza seicentesca affacciata sul fiume Arno.

Tesori che potreste ammirare nei più grandi musei del mondo e che, volendolo (e potendolo) potrebbero arredare anche casa vostra. Accade solo a Firenze, alla Biennale Internazionale d’Antiquariato, BIAF in sigla, la più antica mostra mercato al mondo e quella di riferimento assoluto per la grande arte italiana, alla cui guida troviamo in qualità di Presidente il Sindaco Dario Nardella e di Segretario Generale Fabrizio Moretti coadiuvati da un Comitato Direttivo.

Le emozioni sono assicurate già a partire dalla sede. Non un padiglione fieristico ma il sontuoso Palazzo Corsini. Impossibile non restare a bocca aperta: più che un palazzo sembra una reggia, affacciata sull’Arno. La BIAF è infatti l’unica fiera al mondo a tenersi in un edificio storico di immenso valore.

Nelle prestigiose stanze e saloni di Palazzo Corsini, dal 24 settembre al 2 ottobre saranno accolte circa 80 gallerie con un nuovo allestimento a cura dell’interior designer, scenografo e regista Matteo Corvino. Mentre la tradizionale cena di gala, allestita lungo tutto il Palazzo, sarà a cura di Gucci Osteria.

Davanti ai vostri occhi, il meglio della grande arte italiana, dal Rinascimento fiorentino al grande Novecento italiano e internazionale. Ma anche emozionanti visioni di sculture e reperti romani, etruschi, medievali accanto ad esempi del design italiano ed internazionale che hanno plasmato il gusto del più recente secolo. Ma soprattutto il piacere di confrontarsi con antiquari ammirati e invidiati in tutto il mondo. Donne e uomini che alla ricerca, restauro, studio di queste meraviglie dedicano la loro vita. E la loro enorme passione è contagiosa! Grandi ritorni e importanti riconferme di mercanti internazionali porteranno il meglio di dipinti di ogni epoca, disegni, sculture, arredi, ceramica, gioielli.

Dopo due giornate riservate al Comitato di Vetting la BIAF aprirà le sue porte alla stampa la mattina del 22 settembre. Se siete colti dalla sindrome di Stendhal e avvertite la necessità di una pausa, sappiate che dalle terrazze di Palazzo Corsini, magari con un drink in mano, vi potete godere una delle più belle viste sul Ponte Vecchio. E se volete vivere la magia delle feste fiorentine rinascimentali, non perdetevi la Notte dei Fuochi la sera del 22 settembre, si festeggia l’apertura ufficiale della Biennale!

La BIAF è il classico che guarda al contemporaneo: tra le iniziative che animeranno le giornate della mostra, la proiezione di anteprima di Eternal Memories, il primo docu-game al mondo che intende raccontare alle giovani generazioni l’arte antica attraverso un momento ludico per avvicinarli a questo universo. Giocabile in italiano e in inglese, Eternal Memories potrà essere scaricato gratuitamente su tutti gli smartphone e iPad attraverso le principali piattaforme di APP e intende raggiungere milioni di giocatori in tutto il mondo tra la platea di oltre 2 miliardi di giocatori abituali. Il gioco è prodotto per BIAF da Golem Multimedia, con la collaborazione di TuoMuseo e il sostegno di Consultinvest.

La BIAF come non l’avete mai vissuta… proiettata verso il futuro grazie ad EY, Innovation Partner di questa 32° edizione BIAF. Sarà disponibile per i presenti un corner EY, dedicato all’innovazione in cui sperimentare il legame tra nuove tecnologie e arte, e uno spazio museale all’interno del Metaverso con opere d’arte premiate nelle precedenti edizioni della BIAF per vivere, anche da remoto, un’esperienza immersiva. La mostra nel Metaverso sarà arricchita da attività interattive digitali. EY ospiterà anche un panel sul ruolo delle tecnologie nel mondo dell’arte.

La BIAF significa grande tradizione di mecenatismo: con la donazione della splendida pala d’altare di Durante Alberti, raffigurante la Trinità e i santi Andrea, Maria Maddalena e Cristina (olio su tela, cm 373 x 192,5) da parte di Fabrizio Moretti e Eleonora e Bruno Botticelli, per commemorare la memoria dei loro rispettivi genitori, alla Cattedrale di Sansepolcro, risarcendo la chiesa di una grave perdita subita in passato. Mentre grazie al sostegno economico della Biennale dell’Antiquariato, la Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia ha dato avvio a un’importante campagna di restauro di un nucleo significativo di preziosi modelli in cera, gravemente danneggiati dall’umidità negli anni seguiti alla chiusura e all’abbandono del Museo Ginori, tra questi il gruppo raffigurante Apollo e Marsia, tratto da un’opera dello scultore fiorentino Giovan Battista Foggini e i gruppi con Venere che spenna Amore e Leda col Cigno, i cui archetipi in bronzo si devono all’invenzione dello scultore tardo-barocco Massimiliano Soldani Benzi.

Giornate indimenticabili a Firenze a Palazzo Corsini e nel resto della città con la seconda edizione della Florence Art Week: Le Maison di Via Tornabuoni, le Gallerie di Via Maggio, Via de Fossi, Borgognissanti e le boutique di Ponte Vecchio proporranno attività ed eventi riservati ai possessori della VIP card. Con la F.A.W.

La Mostra è posta sotto il Patrocinio della Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana, Camera di Commercio.

ESPOSITORI Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze 2022

800/900 ARTSTUDIO – Livorno e Lucca

Livorno e Lucca AL FINE ART ANTONACCI LAPICCIRELLA – Roma

Roma ALTOMANI & SONS – Milano e Pesaro

Milano e Pesaro ANTICHITA’ GIGLIO – Milano

Milano PAOLO ANTONACCI – Roma

Roma GIOVANNI ASIOLI MARTINI ANTIQUARIO – Imola (Bologna)

Imola (Bologna) BACARELLI ANTICHITÀ – Firenze

Firenze GIORGIO BARATTI ANTIQUARIO – Milano

Milano JEAN-LUC BARONI – Londra

Londra BOTTEGANTICA – Milano e Bologna

Milano e Bologna BOTTICELLI ANTICHITÀ – Firenze

Firenze MAURIZIO BRANDI ANTIQUARIO – Napoli

Napoli BRUN FINE ART – Londra e Milano

Londra e Milano BUTTERFLY – Lugano

Lugano CALLISTO FINE ARTS – Londra

Londra ROBERTO CAMPOBASSO – Napoli

Napoli CANTORE GALLERIA ANTIQUARIA – Modena

Modena CARETTO & OCCHINEGRO – Torino

Torino MIRCO CATTAI FINE ART & ANTIQUE RUGS – Milano

Milano CECCHETTO PRIOR ANTIQUARIATO – San Vito di Altivole (Treviso)

San Vito di Altivole (Treviso) ALESSANDRO CESATI – Milano

Milano LUCIANO COEN ARAZZI E TAPPETI ANTICHI – Roma

Roma COPETTI ANTIQUARI – Premiaracco (Udine)

Premiaracco (Udine) NICOLAS CORTES GALLERY – Madrid

Madrid CORTONA FINE ART – Milano

Milano DE JONCKHEERE – Ginevra

Ginevra ALBERTO DI CASTRO – Roma

Roma ALESSANDRA DI CASTRO – Roma

Roma MIRIAM DI PENTA FINE ARTS – Roma

Roma ENRICO GALLERIE D’ARTE – Milano e Genova

Milano e Genova FONDANTICO di Tiziana Sassoli – Bologna

Bologna ENRICO FRASCIONE – Firenze

Firenze FRASCIONE ARTE – Firenze

Firenze GALERIE CANESSO – Parigi, Lugano, Milano

Parigi, Lugano, Milano GALLERIA BERARDI – Roma

Roma GALLERIA CONTINUA – San Gimignano, Pechino e Habana

San Gimignano, Pechino e Habana GALLERIA D’ARTE FREDIANO FARSETTI – Milano

Milano GALLERIA GOMIERO – Montegrotto Terme (Padova)

Montegrotto Terme (Padova) GALLERIA MARLETTA – Firenze

Firenze GALLERIA POGGIALI – Firenze, Milano e Pietrasanta (Lucca)

Firenze, Milano e Pietrasanta (Lucca) GALLERIA RUSSO – Roma

Roma GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. – Roma e Londra

Roma e Londra GALLO FINE ART – Milano e Solesino (Padova)

Milano e Solesino (Padova) MICHELE GARGIULO “ANTIQUARIO” – Napoli

Napoli DARIO GHIO – Monte Carlo

Monte Carlo GIACOMETTI OLD MASTER PAINTINGS – Napoli

Napoli IOTTI ANTICHITÀ – Reggio Emilia

Reggio Emilia MATTEO LAMPERTICO Arte Antica e Moderna – Milano

Milano CESARE LAMPRONTI OLD MASTERS PAINTINGS – Londra e Roma

Londra e Roma LAOCOON GALLERY – Londra e Roma

Londra e Roma LEONE – Napoli

Napoli LONGARI ARTE MILANO – Milano

Milano SANDRO MORELLI – Firenze

Firenze MORETTI – Londra, Monte Carlo e Firenze

Londra, Monte Carlo e Firenze MAURIZIO NOBILE – Bologna, Parigi e Milano

Bologna, Parigi e Milano CARLO ORSI – Milano

Milano ORSINI arte e libri – Milano

Milano WALTER PADOVANI – Milano

Milano PALLESI ART GALLERY – Monte Carlo

Monte Carlo PARRONCHI DIPINTI ‘800-‘900 S.r.l. – Firenze

Firenze PIVA & C. – Milano

Milano PORCINI – Napoli

Napoli REVE ART – Bologna

Bologna ROBERTAEBASTA – Milano e Londra

Milano e Londra ROBILANT+VOENA – Londra, Milano e St. Moritz

Londra, Milano e St. Moritz ROMANO FINE ART – Firenze

Firenze ROMIGIOLI ANTICHITÀ – Legnano (Milano)

Legnano (Milano) SALAMON & C. – Milano

Milano SANTA TECLA – Padova

Padova GIOVANNI SARTI – Parigi

Parigi SCULTURA ITALIANA di Dario Mottola – Milano

Milano SECOL-ART ANTICHITA’ di Masoero Davide & C. – Torino

Torino SOCIETÀ DI BELLE ARTI – Viareggio (Lucca) e Milano

Viareggio (Lucca) e Milano SPERONE WESTWATER – New York

New York TETTAMANTI ANTICHITÀ – Firenze

Firenze TORNABUONI ARTE – Firenze, Milano e Forte dei Marmi (Lucca)