Tomaso Trussardi: 10 cose che non sai

Giovane imprenditore italiano, figlio d’arte dello stilista Nicola Trussardi fondatore del famoso brand di moda TRUSSARDI. Originario di Bergamo Tomaso Trussardi, ha 39 anni e per molti anni è stato il marito di Michelle Hunziker. Ecco le 10 cose che non sai su di lui.

Tomaso Trussardi nuovo amore

1. Dopo la relazione con Michelle Hunziker, con un matrimonio finito dopo 10 anni d’amore, sono stati molti i gossip che hanno interessato la vita sentimentale del bel Tomaso. In più momenti si è anche parlato di un riavvicinamento della coppia, senza però nessuna conferma. Da pochi giorni, circolano notizie su una nuova fiamma Ruzwana Bashir, 39enne inglese e importante donna d’affari. I due sono stati fotografi insieme mentre trascorrevano del tempo sullo yatch di lui.

Tomaso Trussardi altezza

2. L’imprenditore è alto 185 cm, pesa 78 kg e del del segno dell’ariete.

Tomaso Trussardi patrimonio

3. Tomaso è l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, ereditata dal padre Nicola, fondata nel 1911 e nata come laboratorio di produzione di guanti. Trasformatasi poi, negli anni, in un brand d’eccellenza del Made in Italy. Nel 2020 l’azienda ha registrato un fatturato di 10 milioni di euro e un utile di 3 milioni di euro. In famiglia è colui che detiene la maggioranza delle azioni in quanto un 25% della quota gli è stato lasciato da una delle due sorelle.

Tomaso Trussardi oggi

4. Oggi, Tomaso è sempre a capo dell’azienda di famiglia, separato dalla ex moglie Michelle sono molte le voci che parlano di un nuovo amore. Il suo amore indiscusso è sicuramente quello per le sue figlie (nate proprio dal matrimonio con la Hunziker). Sul suo profilo Instagram sono molte le foto che lo vedono accanto di Sole e Celeste, sempre uniti.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

5. Il matrimonio con Michelle Hunziker è terminato dopo 10 anni di felice unione. I due si sono sposati nel 2014 (dopo 3 anni di fidanzamento) e dalla loro relazione sono nate due figlie, Sole e Celeste. Si vocifera che tra le cause della rottura ci sia il riavvicinamento di Michelle con l’ex marito Eros Ramazzotti. Benché il matrimonio sia finito, i due sono rimasti in buoni rapporti, proseguendo il loro percorso in amore per il bene delle loro bambine.

6. Prima di vestire i panni dell’imprenditore a capo dell’azienda di famiglia, Tomaso ha lavorato nel mondo della moda facendo da testimonial per un profumo da uomo della sua stessa azienda e partecipando come giudice al talent show di moda Project Runway.

7. Tomaso ha tante passioni, famosa è quella per i cani in particolare per i levrieri, più di recente e proprio a seguito della rottura matrimoniale, è ricominciata anche la sua passione per le automobili. Nel 2021 è stato l’ambasciatore del Motor Valley ed è promotore dell’iniziativa Fast Cars Slow Food TT.

8. Ha un cane, Levriero Italiano di razza ovviamente, che si chiama Odino entrato nella famiglia nel 2020. Anche Michelle è molto affezionata al cane e sono numerose le foto sui social insieme a lui, Odino ha anche un suo profilo Instagram con 35mila follower.

9. La vita di Tomaso è segnata da due avvenimenti tragici, la prematura scomparsa del padre (nel 1999) e poi del fratello (nel 2003) entrambi a causa di incidenti stradali. Come lui stesso ha dichiarato in un’intervista, si è trattato di due eventi che lo hanno segnato nel profondo e che non è mai riuscito a superare del tutto.

10. Laureato in economia e commercio all’università Bocconi di Milano, come la sua mamma la bellissima Maria Luisa Gavazzeni, docente all’università La Sapienza di Roma nella facoltà di Lettere e Filosofia.