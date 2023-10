Frasi sull’autunno: le più belle per bambini e in inglese

Non c’è niente di più bello che l’autunno. Un periodo dell’anno in cui i colori diventano un’attrazione ogni volta. Certo tutti lo sappiamo che da metà o fine ottobre gli alberi cominciano a perdere il loro verde acceso e iniziano a tingersi di mille sfumature che vanno dal giallo al rosso sbiadito fino al rosso acceso e arancione. Uno spettacolo che anche se sappiamo che arriva costantemente ci riesce sempre a lasciare a bocca aperta. Ecco quindi le più belle frasi sull’autunno!

Un pò come Tumblr pensieri e parole è un altra fonte importante per chi è in cerca di frasi sull’autunno. Ecco qui alcune delle più belle.

Anche per i bambini l’autunno è una delle stagioni più belle di sempre. Dopo la scuola infatti cosa può esserci di più bello che andare al parco a rincorrere le foglie? E poi i libri di filastrocche sono pieni di frasi sull’autunno per bambini! Eccone alcune!

Avete presente quelle frasi che non appena le leggete vi rimango impresse? Ecco noi abbiamo provato a riassumere alcune frasi belle sull’autunno!

Cosa sarebbe l’autunno senza le sue bellissime foglie dai mille colori? Rosse, arancioni secche o dai colori luminosi… Ecco quindi le più belle frasi sulle foglie d’autunno!

Si sa, una delle frasi famose sull’autunno più amate arriva proprio da una poesia di Giuseppe Ungaretti ma in realtà ce ne sono tantissime! Eccone qui alcune!

Come sappiamo la lingua inglese ha sempre una gran fascino. E cosa meglio di una lingua straniera capita da tutti può raccontare la bellezza di questa stagione? Ecco quindi le più belle frasi sull’autunno in inglese, tutte con traduzione come sempre!

I cannot endure to waste anything so precious as autumnal sunshine by staying in the house.

Non posso sopportare di perdere qualcosa di così prezioso come il sole autunnale restandomene in casa.

(Nathaniel Hawthorne)

Delicious autumn! My very soul is wedded to it, and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns.

Delizioso autunno! La mia stessa anima gli si sposa, e se fossi un uccello volerei sulla terra cercando i successivi autunni.

(George Eliot)

As long as autumn lasts, I shall not have hands, canvas and colors enough to paint the beautiful things I see.

Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo.

Vincent van Gogh)

How beautiful the leaves grow old. How full of light and color are their last days.

Come invecchiano meravigliosamente le foglie. Come sono pieni di luce e colori i loro ultimi giorni.

(John Burroughs)

The garden of love is green without limit and yields many fruits other than sorrow or joy. Love is beyond either condition: without spring, without autumn, it is always fresh.

Il giardino dell’amore è di un verde senza limiti e produce molti frutti diversi dal dolore o dalla gioia. L’amore è al di là delle due condizioni: senza primavera, senza autunno, è sempre fresco.

(Gialal al-Din Rumi)

Designers want me to dress like Spring, in billowing things. I don’t feel like Spring. I feel like a warm red Autumn.

I designer vogliono che mi vesta come la primavera, in vestiti svolazzanti. Non mi sento come la primavera. Mi sento un caldo autunno rosso.

(Marilyn Monroe)

Why I so much prefer autumn to spring is that in the autumn one looks at heaven – in the spring at the earth.

Per questo io preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo e in primavera la terra.

(Søren Kierkegaard)