Frasi Tiziano Ferro: tratte da canzoni, sull’amore, sull’amicizia e da Tumblr

Classe 1980 Tiziano Ferro è nato il 21 febbraio ed è sicuramente uno dei cantanti italiani mi amati. Divenuto famoso per singoli bellissimi come Imbranato, Xdono e Sere Nere, che fece innamorare tutti anche per essere una delle canzoni più amate di Tre metri sopra il cielo. Da anni quindi le frasi di Tiziano Ferro fanno innamorare e tengono compagnia nei momenti più bui ma anche in quelli più belli. Ecco quindi alcune delle frasi più belle di Tiziano Ferro!

Frasi Tiziano Ferro tratte da canzoni

(Il mestiere della vita)

Cerca il vero amore, dietro ad ogni ostacolo (Il mestiere della vita) Ho collezionato esperienze da giganti

(E fuori è buio)

Ho collezionato figuracce e figuranti Ho passato tanti anni in una gabbia d’oro Sì, forse bellissimo, ma sempre in gabbia ero Ora dipenderò sempre dalla tua allegria Che dipenderà sempre solo dalla mia (E fuori è buio) Se mi innamorassi davvero saresti solo tu,

(L’ultima notte al mondo)

l’ultima notte al mondo io la passerei con te. (L’ultima notte al mondo) Ciao come stai?

(Imbranato)

Domanda inutile Ma a me l’amore mi rende prevedibile Parlo poco, lo so è strano, guido piano Sarà il vento, sarà il tempo, sarà fuoco (Imbranato) Ripenserai ancora

(Troppo buono)

A tutto il bene che Ti ho dato solo e solamente io Ripenserai ancora A quanto il niente tuo Per me fu tutto E per sempre hai perso un pezzo di me E lo sai che son stato troppo buono Ma che, stanco ormai, non posso più (Troppo buono) E in ogni stadio c’è una storia

(Lo stadio)

Frasi Tiziano Ferro sull’amore

Tante le canzoni italiane dedicate all’amore ma Tiziano Ferro è certamente un must anche se spesso degli amori più tristi, quelli persi, quelli più lontani. Ma in realtà, i veri fan le conoscono tutte dalle più strappalacrime alle più romantiche. Ecco qui una breve selezione della frasi di Tiziano Ferro sull’amore!

(Il regalo più grande)

Di notte chi la guarda possa pensare a te Per ricordarti che il mio amore è importante Che non importa ciò che dice la gente. (Il regalo più grande) Di sere nere

(Sere nere)

Che non c’è tempo Non c’è spazio E mai nessuno capirà Puoi rimanere Perché fa male male Male da morire Senza te, senza te, senza te (Sere nere) La notte fonda e la luna piena

(Non me lo spiegare)

Ci offrivano da dono solo l’atmosfera Ma l’amavo e l’amo ancora Ogni dettaglio è aria che mi manca. (Non me lo spiegare) E scusa se ti amo e se ci conosciamo

(Imbranato)

Da due mesi o poco più E scusa se non parlo piano Ma se non urlo muoio (Imbranato) Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora,

(L’amore è una cosa semplice)

come chi parte e non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell’amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo. (L’amore è una cosa semplice) Amore dato, amore preso, amore mai reso

(Il regalo più grande)

Amore grande come il tempo che non si è arreso Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu Il regalo mio più grande (Il regalo più grande) Ti verrò a prendere con le mie mani

(L’amore è una cosa semplice)

Frasi Tiziano Ferro sull’amicizia

Non c’è amore senza amicizia e viceversa. E anche nelle canzoni il confine tra amore e amicizia è molto labile tanto che a volte le stesse parole d’amore possono valere per i migliori amici e viceversa. Ecco quindi alcune frasi di Tiziano Ferro sull’amicizia.

E che la vita ti riservi ciò che serve spero

(Alla mia età)

Che piangerai per cose brutte e cose belle spero Senza rancore che le tue paure siano cure E l’allegria mancata poi diventi amore. (Alla mia età) Correrei a salvarti, a dirti che così non può durare

(Senza scappare mai più)

Correrei a parlarti, a consolarti niente più dolore Correrei a fermare il tempo e insieme a lui le sue torture Correrei da te e ti stringerei senza scappare mai più Senza scappare mai più, senza scappare mai (Senza scappare mai più) Nego i ricordi peggiori

(Il sole esiste per tutti)

Richiamo i migliori pensieri Vorrei ricordassi tra i drammi più brutti Che il sole esiste per tutti. (Il sole esiste per tutti) La solitudine la conosco bene, in generale io vivo di quella, anche perché se non facessi così starei male, come mi è capitato i primi tempi, durante i viaggi, ho imparato a farmela amica.

Frasi Tiziano Ferro Tumblr

Quando la musica è bella le frasi delle canzoni sono sempre tante e, soprattutto, cambiano a seconda dello stato d’animo di ognuno. Ogni giorno si possono infatti sentire nuovi aforismi che fino al giorno prima non si erano notati o semplicemente non ci si era soffermati. Ma per poterle trovare un po’ tutte, come sempre, viene incontro il web! Ecco quindi alcune frasi di Tiziano Ferro tratte da Tumblr.

Questo sono io

(L’amore è una cosa semplice)

E sono io nell’attimo in cui ho deciso Che so farti ridere ma mai per caso Sono io se ritorno e se poi vado (L’amore è una cosa semplice) È vero è complicato odiarti

(Troppo buono)

Nessuno al mondo può negarlo Tanto meno oggi io, e È vero è complicato amarmi Né io né te ci riusciamo Io da sempre, tu per niente. (Troppo buono) È assurdo pensare che a volte le cose

(Assurdo pensare)

non vadano bene e vadano rese È assurdo pensare che giunti a un traguardo neanche ci arrivi e diventa un ricordo. (Assurdo pensare) Che quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio

(E fuori è buio)

Frasi Tiziano Ferro tatuaggi

Infine, come accade per tantissimi altri cantati da Ligabue a Vasco Rossi, anche le frasi di Tiziano Ferro sono gettonate per tatuaggi indimenticabili, ovviamente solo per i più romantici! Ecco qui alcune frasi delle frasi di Tiziano Ferro perfette da tatuaggi.

Parla, sogna, balla, continua a cantare.

(interludio: 10.000 scuse)

Regala senza sosta il tuo amore. (interludio: 10.000 scuse) E fa paura, tanta paura

(E fuori è buio)

Paura di star bene Di scegliere e sbagliare Ma ciò che mi fa stare bene ora sei tu amore (E fuori è buio) Ed ero contentissimo

(Ed ero contentissimo)

In ritardo sotto casa ed io che ti aspettavo Stringimi la mano e poi partiamo. (Ed ero contentissimo) Goditi il trionfo, crea il tuo miracolo

(Il mestiere della vita)

Cerca il vero amore, dietro ad ogni ostacolo (Il mestiere della vita) Ho combattuto il silenzio parlandogli addosso

(Sere nere)