Frasi anniversario matrimonio: marito, moglie, genitori e dei 40 anni

Il giorno del fatidico Sì da sempre il più atteso non solo per le donne ormai, ma anche per gli uomini. Un giorno di celebrazioni e di festa da vivere assieme alle persone più care. Con lo scorrere del tempo quel giorno diventa l’occasione perfetta per celebrare nuovamente e con più passione il proprio amore e ricordare il tempo e i momenti trascorsi insieme. Se dunque state per celebrare un anniversario, ecco alcune frasi per l’anniversario di matrimonio perfette!

Frasi anniversario matrimonio

“L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per sé stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente.” (Papa Giovanni Paolo II)

“L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore non verrà mai meno.” (San Paolo, Prima lettera ai Corinzi)

“L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità.”

L’amore non ha sempre bisogno di grandi emozioni. Superare insieme le piccole sfide della vita quotidiana è la prova più grande della nostra unione. Buon anniversario amore mio!

Se ripenso al giorno delle nozze sento un brivido che mi attraversa tutta la schiena, è stato fantastico, come fantastica è la vita insieme a te, ti amo con tutto il mio cuore.

Quando le nostre labbra si sfiorano sento il sapore degli anni passati insieme e di quelli che devono ancora arrivare. Buon anniversario di matrimonio amore mio!

Frasi anniversario matrimonio spiritose e divertenti

E’ vero, le frasi dolci e romantiche sono sempre belle, ma vogliamo mettere con quelle in grado di regalarti una sana risata? Ecco quindi alcune frasi per l’anniversario di matrimonio spiritose e divertenti per regalare un giorno d’amore e di sano divertimento alla propria dolce metà!

A volte bisogna saper scegliere con chi complicarsi la vita…Buon anniversario ragazzi!

“Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico.” (François de la Rochefoucault)

Con il passare degli anni, il vostro matrimonio non sta diventando noioso, vecchio e fuori tempo. Sta diventando meravigliosamente vintage. E il vintage va di moda. Felice anniversario.

Abbiamo attraversato molte difficoltà insieme, ma la maggior parte è stata per colpa tua… Buon anniversario di matrimonio!

Coniuge: qualcuno che ti starà vicino per tutti i guai che non avresti avuto se fossi rimasto single.

Fino all’ultimo hai creduto che me ne fossi dimenticato/a, vero? Amore, a volte mi chiedo come tu faccia ad avere sempre ragione…

Vi auguro con tutto il cuore che nella vostra vita tutto avvenga come nel mondo della matematica: i dolori sottratti, le gioie addizionate, l’amore moltiplicato e diviso per due!

Frasi anniversario matrimonio marito

Si sa, a volte gli uomini possono essere un po’ più rudi ma alla fine un bel biglietto può sciogliere anche i cuori più duri.. Magari con una bella risata! Ecco quindi alcune frasi per l’anniversario di matrimonio da dedicare al marito!

“Se vaghi nel buio, ti illumina; se ti perdi, lui ti ritrova.” Praticamente una iettatura questo amore! Buon anniversario amici!

Posso solo dirti “Buon anniversario” una volta all’anno, ma posso baciarti ogni giorno. Questa è la parte migliore dell’essere sposati con te.

In te ho trovato: il marito perfetto, il migliore amico e l’amore più dolce che abbia mai immaginato.

Sono così felice che la vita mi abbia portato da te. Hai cacciato via tutte le paure, mi hai messo a mio agio e ora non riesco a immaginare la mia vita con nessun altro. Grazie per questi anni meravigliosi con te.

Sei il mio cavaliere dall’armatura splendente. Tu sei l’uomo che desidero accanto a me ogni notte per il resto della mia vita. Ti amo.

(Angela Finocchiaro) Le donne sposate hanno un difetto in più delle donne sole: il marito.

(Enrique Jardiel Poncela)

Frasi anniversario matrimonio moglie