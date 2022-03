Frasi sagge per il nuovo anno: le migliori 50 da utilizzare

- pubblicità -

La fine dell’anno è sempre un momento particolare. Si pensa a tutto quello che si è fatto e anche a tutto quello che si poteva fare ma che non si è fatto per mancanza di tempo, voglia o tantissime altre ragioni. Sono proprio queste cose lasciate indietro che, spesso, diventano i propositi per l’anno nuovo. E cosa c’è di meglio che cominciarlo con tante frasi sagge per il nuovo anno per aiutarci a raggiungere i buoni propositi?

Frasi sagge per il nuovo anno

“Non ti auguro un dono qualsiasi, | ti auguro soltanto quello che i più non hanno. | Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; | se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. | Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, | non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. | Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, | ma tempo per essere contento. | Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, | ti auguro tempo perché te ne resti: | tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull’orologio. | Ti auguro tempo per guardare le stelle | e tempo per crescere, per maturare. | Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. | Non ha più senso rimandare. | Ti auguro tempo per trovare te stesso, | per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. | Ti auguro tempo anche per perdonare. | Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.” (Elli Michler)

“Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberano l’animo dalle meschinità.” (Lucio Anneo Seneca)

“Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno.” (Ralph Waldo Emerson)

“Vivi nel presente, lanciati in ogni onda, trova la tua eternità in ogni momento” Henry David Thoreau

” Il futuro inizia oggi, non domani”. Papa Giovanni Paolo II

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johan Wolfgang von Goethe)

” La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, rancori, per la guerra: C’è solamente il tempo per amare e dura un istante”. Mark Twain

” Coloro che fanno il peggior uso del loro tempo sono coloro che si lamentano della sua brevità”. Jean de la Bruyere

” I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere sono : primo, lavoro duro; secondo, perseveranza; e terzo, buonsenso”. Thomas Edison

” Il successo non è la chiave della felicità. E’ la felicità ad essere la chiave del successo. Se ami ciò che fai, avrai successo”. Albert Schwitzer

“Coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, di solito lo fanno”. Steve Jobs

“Fai ciò che senti giusto nel tuo cuore, poichè verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai”. Eleanor Roosvelt

Frasi sagge e divertenti per il nuovo anno

Buoni propositi sì, ma non dimentichiamoci mai l’importanza di un sorriso! Ecco quindi tante frasi sagge ma anche divertenti per il nuovo anno!

“Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate sì che ogni anno vi scopra persone migliori.” (Benjamin Franklin)

“Augurarsi e augurare che l’anno nuovo risulti migliore del precedente è consuetudine antica. E significativa. Ci dice come in tutta la storia dell’umanità non ci sia mai stato un anno così ben riuscito da chiedergli il bis.” (Pino Caruso)

” Ecco una formula matematica di successo : addizionare il piacere, sottrarre il dolore, moltiplicare la felicità e dividere l’amore con le persone più care”

“Celebrate le conclusioni perché precedono i nuovi inizi…”

” Possano le tue aspirazioni per la perdita di peso essere soddisfatte nel nuovo anno

“Questo non è stato un anno, è stata una prova di resistenza…”

“Visto che le lenticchie portano soldi, se per quest’anno ti pagassi in lenticchie, avresti qualche obiezione? “

“Spero che in questo nuovo anno tu faccia molti errori. Perché se stai facendo errori, allora vuol dire che stai facendo cose nuove, imparando e vivendo veramente la vita.