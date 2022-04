Buongiorno frasi nuove: le 50 più belle per cominciare bene la giornata

- pubblicità -

Si dice che il buongiorno si vede dal mattino e, diciamocelo, è senza dubbio vero. Ci sono le giornate che non ingranano proprio e poi ci sono quelle che vanno anche troppo di corsa e, il più delle volte, in direzione opposta rispetto a dove dovrebbero andare. Ma per cercare di raddrizzare il tiro, ecco qui tanti modi per dire buongiorno con frasi nuove simpatiche, divertenti ma anche sagge!

Buongiorno frasi nuove

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Se ti alzi la mattina e pensi che il futuro sarà migliore, sarà una giornata luminosa. Altrimenti non lo sarà. (Elon Musk)

Se sei caduto ieri, alzati oggi. (H.G. Wells)

Comincia il giorno con amore, riempi il giorno con amore, trascorri il giorno con amore, termina il giorno con amore: questa è la strada che conduce a Dio. (Sathya Sai Baba)

Ogni mattino vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sii il meglio di ciò che sei! Stephen Littleword

Parti ogni mattina pensando alla migliore versione di te stesso, e la tua giornata non potrà che essere piena di gioia e magia!

Buongiorno mia piccola bambina, che questa giornata sia piena di magia, come nelle favole più belle!

Fatti sempre guidare dai tuoi sogni, perché tu possa essere felice come non mai. Buona giornata piccolo mio!

Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. Paulo Coelho

Buongiorno frasi nuove simpatiche

Cosa più di una sana risata è in grado di far cominciare la giornata col piede giusto? Niente! Ecco quindi tanti modi per dire buongiorno con frasi nuove e simpatiche!

Smetti di rimandare la sveglia: alzati e costruisci i tuoi sogni! La fortuna bacia i mattinieri! Buona giornata, che il sole sia sempre con te!

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. Charles M. Schulz

Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane. Garfield

Sonno, esci da questo corpo pieno di vita! Buongiorno a tutti. Mafalda

Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante. Charles M. Schulz

Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te. Proverbio Africano

E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, è ancor più vero che si vede da quel che hai bevuto la sera precedente! Buona giornata amico mio

Se ami veramente una persona, lasciala dormire

Il paradosso del mattino: ci vuole una eternità per addormentarsi la sera e solo un secondo per addormentarsi dopo che ha suonato la sveglia.

Senza amici, la vita sarebbe sprecata. Senza amore, il cuore sarebbe sprecato. Senza una storia, un film sarebbe sprecato e senza un messaggio da parte mia, il tuo mattino sarebbe sprecato. Buongiorno!

Buongiorno frasi nuove bellissime

Ci sono persone alle quali si manda un dolce messaggio ogni mattina per aiutarle ad alzarsi con un po’ d’amore anche se a distanza. Ma diciamocelo, dopo un po’ le idee finiscono. Ecco quindi tante frasi nuove e bellissime per augurare buongiorno!

Sii disposto a essere un principiante ogni singola mattina. (Meister Eckhart)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II)

La vita è bella, perché ogni giorno ricomincia. E ciascuno ha i suoi colori, la sua musica, i suoi profumi. Le sue opportunità. Ogni giorno ricomincia e ci offre la possibilità di iniziare ad essere noi stessi. (Agostino Degas)

Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. Linda Reale Ruffino

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. Stephen Littleword

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. Marco Aurelio

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. Voltaire

Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me. Thích Nhat Hanh

Ogni giorno è un buon giorno per essere vivi, sia che il sole splenda o no. Marty Robbins

Ringrazia per una nuova giornata, non sprecarla.

Smetti di pensare a ciò che può andare male, ed inizia a pensare a ciò che può andare bene. Buona giornata.

Buongiorno frasi nuove sagge e profonde

Infine, cosa c’è di meglio che svegliarsi col piede giusto con un bel aforisma dei “grandi saggi della storia”? Ecco dunque il buongiorno in tante frasi nuove sagge e profonde!

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere. (Mark Twain)

Il futuro dipende da ciò che fai oggi. (Mahatma Gandhi)

Niente è più prezioso del vivere il momento presente. Completamente vivo, pienamente consapevole. (Thích Nhất Hạnh)

Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. (Fëdor Dostoevskij)

È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando […] perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. (Charlie Chaplin)

Sii ciò che sei e dì ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che contano non importa. (Dr. Seuss)

La vita non arriva con le istruzioni su come viverla, ma arriva con gli alberi, i tramonti, i sorrisi e le risate. Quindi, goditi il presente. (Debbie Shapiro)

Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori lungo la strada. (Walter Hagen)

La domenica mattina, tra le cose che assomigliano di più alla felicità.

La domenica pulisce tutta la ruggine della settimana. Joseph Addison

Non esistono persone pigre ma solo divani troppo comodi…buona domenica

Circondati di persone positive e lascia che le loro emozioni rendano questa giornata indimenticabile. Buona domenica

I giorni migliori sono quelli che iniziano senza sveglia

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

Negli ultimi 33 anni, mi sono guardato allo specchio ogni mattina e mi sono chiesto: “Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare ciò che sto per fare oggi?” E ogni volta che la risposta è stata “No” per troppi giorni di fila, ho capito che bisognava cambiare qualcosa. (Steve Jobs)