Frasi laurea: le più belle e divertenti per fare gli auguri

Il giorno della laurea è un momento fondamentale nella vita di tutti. Segna il passaggio definitivo dall’adolescenza all’età adulta. E’ il momento in cui si abbandonano i banchi di scuola, i libri gli esami e si entra nel mondo del lavoro. Forse proprio questo suo significato di passaggio lo rende così speciale non solo per chi lo vive in prima persona, ma anche per tutti gli altri che circondano il laureato. Ecco allora una selezione speciale di frasi sulla laurea per ricordare per sempre questo momento e per fare gli auguri più belli e anche divertenti!

Frasi laurea originali e divertenti



E chi l’ha detto che alla laurea deve essere tutto serio e perfetto? Certo guai a fare trambusto o disturbare il laureando prima dell’assegnazione del voto, ma dopo tutto è concesso! Per una giornata di festa ecco allora alcune frasi di laurea originali!

Con la consapevolezza che se sei arrivato tu alla laurea nulla è impossibile. Scherziamo! Complimenti Dottore!

La laurea è il traguardo di un percorso di studi che porta all’inizio dell’età adulta. Benvenuto tra i grandi anche tu!

Il giorno della laurea è un giorno strano, fatto di mille emozioni e di commozione. Ma per piangere c’è tempo: aspetta a farlo quando sarai disoccupato!

“Più studi, più sai

Più sai, più dimentichi

Più dimentichi, meno sai.

Ma allora chi te lo fa fare?!” Così diceva Lupo Alberto. Io ti dico: hai fatto bene a studiare perché, anche se non ricordi già più niente, hai preso la laurea e sei diventato Dottore!!! Auguri… di vero cuore!

Congratulazioni Dottore! Adesso che sei arrivato dove volevi… cerca di andare dove devi: A LAVORARE!

Frasi laurea amica



Non c’è niente di più bello che poter condividere un traguardo così importante le persone che ci sono più care. E le amiche sono tra queste e quando capita che a laurearsi è la tua amica del cuore, se non vuoi farla finire in lacrime di gioia con biglietti strappalacrime, ecco alcune frasi di laurea per l’amica!

Il percorso che hai intrapreso è finito, ora inizia un nuovo capitolo importantissimo della tua vita. Auguri!

Hai passato tanti anni sui libri ora puoi iniziare a divertirti anche tu!

Un nuovo Dottore è tra noi. Auguri amica mia, che questo traguardo sia il tuo punto di partenza.

Da domani non avrai più la scusa dello studio per non venire alle feste con noi. Offri da bere perché ci devi numerosi giri!

Oggi hai dimostrato a tutti di che pasta sei fatta. Congratulazioni di cuore per la tua laurea!

Complimenti! Ma ora che sei “Dottoressa” non credere che ti daremo del “Lei”.

Frasi per laurea figlia e il figlio

Insieme al figlio o alla figlia che conseguono la laurea, anche i genitori partecipano attivamente alla gioia di questo momento, vedendo crescere i propri bambini attraverso un percorso di studi che li accompagna nel mondo adulto. Per rendere ancor più memorabile e sentito questo momento, ecco alcune frasi per la laurea di una figlia e di figlio che è possibile utilizzare ed eventualmente riadattare in base alle proprie esigenze.

La laurea di un figlio è per forza motivo di orgoglio ma tu ci hai reso i più orgogliosi del mondo, di sicuro!

La tua dedizione, la tua perseveranza e la tua tenacia ti hanno portato ad ottenere questo successo. Ti auguriamo una brillante e meritata carriera e tutto il meglio per il futuro!

Stai diventando grande e me ne accorgo solo ora che ti chiamano dottoressa. Congratulazioni piccola mia.

Hai avuto coraggio e ci hai messo tutto il tuo cuore, sapendo affrontare questo percorso fino in fondo. Noi genitori siamo orgoglioso di te!

Mamma e papà ti augurano con tutto il cuore che questo traguardo possa essere il primo di tanti futuri successi e soddisfazioni. Congratulazioni dottoressa.

Abbiamo sempre creduto nelle tue potenzialità e oggi ne abbiamo avuto la conferma. Un abbraccio pieno di stima.

Frasi laurea nipote



Si sa i nipoti sono i cocchi della famiglia. Ecco perché vederli laureati diventa un grande orgoglio per tutti! Se anche voi avete prossimamente una laurea del vostro nipote preferito ecco alcune frasi di laurea per il nipote!

Fino ad oggi sei stato solo uno studente, da domani sarai un cittadino del mondo. Congratulazioni!

Ormai sei grande ed è giusto che tu contribuisca con il tuo sapere a rendere il mondo migliore. Auguri per questo giorno importante!

Ti auguro che questa laurea non segni un punto di arrivo, ma un punto d’inizio per tanti nuovi grandi successi. Complimenti!

Con l’augurio che tu possa trovare la tua strada così come hai trovato quella per andare in università. Il traguardo è che tu sia arrivato alla fine di questo lungo percorso! Complimenti per ciò che ti sei guadagnato!

In questo giorno speciale vogliamo starti vicino e farti sentire tutto il nostro orgoglio per aver raggiunto questo traguardo.

Hai superato brillantemente tutti gli esami richiesti per arrivare alla tua laurea. Ora sii pronto a superare tutti gli esami che dovrai affrontare nella vita adulta. Complimenti per il tuo traguardo!

Frasi laurea fidanzato



Quanto orgoglio quando a laurearsi è la dolce metà! Questo traguardo non è solo suo personale ma è un passo in più verso una vita di coppia futura! Non fatevi dunque trovare impreparate con un bigliettino semplice… Ecco alcune frasi di laurea per il fidanzato!

Ti ho tenuto la mano sempre, anche quando eri lontano e stavi chino sui libri a preparare qualche esame. Io ero con te, partecipavo ai tuoi sacrifici ed oggi gioisco del tuo successo;

Oggi sono orgogliosa di te, del tuo successo, della tua bravura, della determinazione che metti nelle cose. Sei sempre stato un esempio per me, e con un biglietto ti faccio i miei più sinceri auguri, perché tu possa realizzare i tuoi sogni e continuare a vincere anche in futuro;

Un Dottore speciale merita congratulazioni speciali come auguri di laurea, ma nel nostro caso non servono parole. Bastano i ricordi degli anni trascorsi insieme a studiare, a sostenerci l’un l’altro per arrivare fino a qui. Un futuro ricco di incognite ci aspetta, ma in due è tutto più semplice, mentre insieme è tutto più bello!;

Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni.

( Ralph Waldo Emerson )

( ) Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. ( Marcel Proust )

) Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione; loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Frasi laurea in rima



Per anni si scriveva solo in rima e saperle fare era considerata una vera e propria capacità. Oggi la rima ha perso un po’ della forza che aveva anni fa, ma resta sempre un must quando si vuole stupire qualcuno. Se anche voi siete in cerca di qualcosa di originale ecco alcune frasi di laurea in rima!

A colui ch’è senza infamia, ma con parecchia lode, dedico questa mia breve se pur sincera ode.

In questa giornata piena di emozioni ti porgo all’istante le mie congratulazioni!

Il mondo là fuori ti aspetta, ma oggi divertiti: non c’è così fretta!

Forse un poco in ritardo, ma hai raggiunto un gran traguardo. Adesso io ti imploro: trovati un lavoro!

In questa importante occasione desidero dimostrarti tutta la mia ammirazione. Però c’è cosa non puoi non sapere, è arrivato il momento di offrirci da bere!

Dopo tanto lavoro è giunto il momento per iniziare il ristoro! Con una laurea in mano e in testa l’alloro son qui a ricordarti che sei il mio tesoro!

Frasi laurea tratte dai libri



Altroché numeri e calcoli, la letteratura riuscirà a sciogliere anche i cuori più razionali. Ecco dunque alcune delle più belle frasi di laurea tratte dai libri perfette per augurare uno splendido futuro lavorativo!

“Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire!”. ( Paolo Coelho – L’Alchimista)

– L’Alchimista) “Per poter attrarre a te ciò che desideri, devi sentirlo già tuo al punto che il sentimento sia identico a quello che proveresti se il tuo desiderio si fosse realizzato”. ( Rhonda Byrne – The Magic)

– The Magic) “I sogni veri si costruiscono con gli ostacoli altrimenti non si trasformano in progetti ma restano sogni. La differenza tra un sogno e un progetto è proprio questa”. ( Alessandro D’Avenia – Bianca come il latte, rossa come il sangue)

– Bianca come il latte, rossa come il sangue) “I successi che contano sono quelli che ti costruisci con le tue forze”. ( Massimo Gramellini – Cuori allo specchio)

– Cuori allo specchio) “Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, la realtà”. (Antoine de Saint-Exupéry – Taccuini)

Frasi per laurea tratte da canzoni

Anche i cantanti hanno spesso con le loro cannzoni celebrato, in modo più o meno esplicito, la laurea quale tappa fondamentale della vita, che stabilisce un prima e un dopo nel proprio percorso verso il successo e l’autorealizzazione di sé. Ecco dunque alcune delle frasi più belle per la laurea tratte da canzoni famose:

“Auguri per i tuoi giorni futuri, per i tuoi pensieri” ( Nada , Auguri)

, Auguri) “L’arrivo non esiste, è solo l’inizio di un nuovo traguardo” ( Fred De Palma , Lettera al successo)

, Lettera al successo) “C’è un tempo per la gioia, un tempo per le lacrime, un tempo in cui faremo tesoro degli anni. Ricorderemo sempre il giorno della laurea.” ( Beach Boys , Graduation Day)

, Graduation Day) “Gli esami iniziano da qua […] fuoric’è che insegna già come si prende e non sai dà” ( Gemelli Diversi , Ancora un po’)

, Ancora un po’) “Che sia buona la vita, che sia buono il tempo, canti il vento che il sogno prende vita” ( Ornella Vanoni , Buona vita)

, Buona vita) “Auguri, ti chiamerò per dirti che un matto in questo giorno ti augura tutto, anche quello che non può” (Franco Califano, Auguri)

Frasi laurea medicina



Non vi è laurea più lunga di quella in medicina! E chi l’ha scelta lo sa bene. Ma al contempo è anche vero che non vi è niente di più appagante che saper di aver aiutato il prossimo e a volte persino di avergli salvato la vita. E dopo un traguardo così atteso, non vorrete mica sfigurare col nuovo dottore con bigliettini banali no? Ecco qui frasi per la laurea in medicina!

Complimenti Dottore, ora puoi prescriverci un cocktail per curarci!

Hai saputo portare fino alla fine un percorso duro e tortuoso. Ti sei distinto e oggi puoi andarne fiero. Auguri dottore!

Non montarti la testa, sei un dottore ma la tua consulenza per noi sarà sempre gratuita, auguri!

Futuro dottore, posso continuare a rivolgermi a te per qualsiasi problema così come faccio da quando ti conosco? Gli amici sono per sempre. Auguri!

Le notti insonni passate sui libri hanno ottenuto i loro risultati. La tua fatica è stata ripagata, sarai il miglior medico del mondo e sono cosi orgoglioso di te, congratulazioni!

Che la passione per la medicina non ti abbandoni mai e che tu possa sempre trovare il modo migliore per salvare chi ne ha bisogno. Congratulazioni dottore.

Frasi laurea ingegneria



Se, al contrario del vostro amico o della vostra amica laureata, voi non ne sapete nulla di numeri e calcoli evitate di inserirli nel bigliettino di auguri – a meno che ovviamente non si tratti del 110, ma puntate sul alcune frasi per la laurea in ingegneria!

Questa laurea te la sei proprio sudata e meritata. Goditi questo giorno e festeggia più che puoi!

Questa giornata sarà solo l’inizio di un percorso lavorativo felice e produttivo. Auguri Dottore!

L’impegno e la dedizione che ha saputo mettere in questo percorso, ti aiuteranno anche nei tuoi obbiettivi futuri. Auguri ingegnere!

Da oggi sei ufficialmente il nostro ingegnere di fiducia. Siamo fieri di te, tanti auguri per la tua laurea!

Finalmente dottore, anzi…. ingegnere! Congratulazioni e che il futuro ti riservi felicità e soddisfazione!

La tua mente matematica e il tuo spirito intraprendente ti ha permesso di ottenere anche questo successo! Tanti auguri ingegnere!

Frasi per la laurea magistrale

Molto spesso la prima laurea, quella triennale, non rappresenta la fine del percorso universitario. Molte facoltà prevedono infatti che gli studi proseguano per sfociare poi nella laurea magistrale, un percorso di due anni che consente di perfezionare le proprie conoscenze per essere ancor più specializzati nei propri studi. Per celebrare dunque quest’altra importante ricorrenza, ecco le migliori frasi per la laurea magistrale:

Auguri per la tua Laurea. Oggi, oltre ad essere un giorno di festa è soprattutto un giorno di speranza per l’intera umanità, se ce l’hai fatta tu, ce la possono fare tutti!

Questa laurea ti apre molte strade, non aver paura di percorrerle. Congratulazioni e in bocca al lupo per il futuro!

Ce l’hai fatta! Ora è tutto finito, o tutto comincia a seconda del modo in cui lo guardi.

Sei all’inizio di un nuovo capitolo della tua vita. Ti auguro tutto il meglio!

Congratulazioni! Qualunque cosa tu scelga di fare in futuro, non smettere mai di imparare, esplorare, crescere e di migliorarti sempre di più!

La laurea è un momento emozionante. Segna sia una fine che un inizio. Se ti volgi indietro vedi tutti i tuoi sacrifici. Se guardi avanti vedi grandi sogni e grandi opportunità.

Che questo “pezzo di carta” per cui hai tanto lavorato, sia il tuo biglietto da visita in un futuro pieno di soddisfazioni. Auguri!