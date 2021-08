Ostuni mare: tutto quello che c’è da sapere per una gita in Puglia

Pubblicità

Ostuni, nota anche come Città bianca è un bellissimo paese della Puglia. Arrampicato su una collina sembra voler controllare tutto dalla sua cima dei suoi terrazzini bianchi o come a volersi specchiare nelle chiare acque pugliesi. La sua bellezza rende Ostuni una delle città più visitate della zona specie dall’ora del crepuscolo per ammirare un tramonto infinito e godersi la bella vita nei tanti locali del centro. Ma se invece doveste decidere di alloggiare qui, cosa dire di Ostuni e il mare? Ecco i nostri consigli tra alloggi, cosa vedere e le spiagge imperdibili!

Ostuni mare

Prima di andare a rivelarvi alcune delle spiagge più belle della zona ecco qui qualche consiglio utile su Ostuni e il mare nei dintorni.

Dove si trova. Come abbiamo già accennato Ostuni si trova sulla costa adriatica della Puglia, sul confine con la Valle d’Itria.

Mappa. Per potersi orientare, trovare le spiagge più belle della zona e i punti di interesse, ecco qui una mappa di Ostuni e della Puglia in generale.

Cosa vedere. Se siete qui per una gita nella Città bianca vi sono anche numerosi siti culturali da vedere in città. A cominciare dalla piazza della Libertà, punto di incontro tra la città nuova e la città vecchia. Tra le altre cose da segnalare da vedere vi sono anche:

Palazzo Zevallos, oggi proprietà privata ma che narra una parte della storia della città;

Palazzo Vescovile unito al Palazzo del Seminario. Il consiglio è quello di passare sotto l’arcata e prepararsi ad ammirare un bellissimo paesaggio;

Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia, l’unico museo della città situato in un ex convento.

Ostuni mare: hotel

Come tutta la Puglia anche Ostuni è attrezzatissima per ogni tipologia di viaggiatore. Ci sono gli hotel e i resort di lusso o alla portata di tutti i B&B a Ostuni sul mare e i villaggi con campeggi e spiagge private. Tra i nostri consigli il Camping Villaggio Il Pilone perfetto per le famiglie ma anche per le coppie è situato a Ostuni ma sul mare tanto che ha anche una spiaggia con accesso diretto dalle struttura! Se invece preferite la comodità Ostuni Rosa Marina Resort potrebbe essere la scelta giusta per le vostre esigenze!

Spiagge Ostuni mare

Ora invece veniamo alla parte che più interessa a coloro che hanno scelto la Puglia come meta per le vacanze estive: Ma Ostuni quali sono le spiagge di Ostuni col mare più bello? Vi ricordiamo che Ostuni è una località situata nell’entroterra, ma a pochissima distanza dal mare tanto che sono diversi i paesi che sono proprio sotto a Ostuni e regalano angoli di paradiso con mare meraviglioso. Insomma in soli 6 km potreste facilmente raggiungere le acque più belle! Ecco qui dunque una nostra lista delle spiagge di Ostuni più belle.