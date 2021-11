Frasi sul freddo: che fanno ridere, sul freddo del cuore e interiore

- pubblicità -

Se si dice la parola freddo, subito viene da pensare all’inverno, alla neve, ai maglioni caldi a collo alto, alle foglie dai mille colori che cadono per strada e, ovviamente, alla magia dell’autunno. Insomma, diciamo la verità, tutti amano l’estate il caldo e il mare, ma in realtà nessuno disdegna anche una bel sabato pomeriggio sul divano fatti dentro nella coperta intenti a leggere un bel libro con una cioccolata calda e lo scoppiettio del fuoco caldo. E per farvi entrare nel mood appieno…Ecco le più belle frasi sul freddo!

Frasi sul freddo

Tutto era gelato, anche il rumore. (Jules Verne)

Era talmente freddo che, al mattino, quando parlavamo tra noi operai, le parole, non appena uscivano dalla bocca, si congelavano nell’aria tanto da non udire il minimo rumore. (Mauro Corona)

Solo adesso mi accorgo quanto lei assomigli a tutti gli altri. Fredda e insensibile. Ce n’è tanta di gente così, specialmente le donne. Sono tutte uguali.

Tutti i pioppi avevano colore e tremito di campana: faceva freddo ed era tondo

Il cielo della tristezza.(Pablo Neruda)

“Ad Ognissanti, prepara i guanti.” Proverbio

Candelora dal freddo siamo fora ma se piove o tira vento siamo dentro Proverbio istriano

Jennàru sìccu, massàru rìccu. [Il freddo secco di gennaio propizia ricche messi estive]. proverbio calabrese

Giugno freddino, povero contadino. proverbio meterologico

Sentivo che mi leggeva dentro, e io avrei voluto essere più uomo con lei. Avrei voluto essere quell’abbraccio in cui desiderava perdersi. Protetta e libera di lasciarsi andare, perché tanto c’ero io a prendermi cura di lei, a difenderla dal freddo e dal male. Fabio Volo

È nel momento più freddo dell’anno che il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia. (Confucio)

Era l’inverno. Era la sera. Il freddo gelava. Un ghiaccio nero ricopriva le strade. L’aria densa di brina grigiastra pizzicava, pungeva. Dalla nebbia emergevano i volti intirizziti dei passanti. (Boris Pasternak)

Il nostro amore non si muove | Testardo come un mulo | Vivo come il desiderio | Crudele come la memoria | Stupido come i rimpianti | Tenero come il ricordo | Freddo come il marmo | Bello come il giorno | Fragile come un bambino. (Jacques Prevért)

Lo senti quel pungente profumo di freddo nell’aria, il grigio negli occhi e quei lunghi tramonti? E’ l’inverno che arriva. (Stephen Littleword)

Per apprezzare la bellezza di un fiocco di neve è necessario resistere al freddo. Aristotele

A cosa serve il calore dell’estate, senza il freddo dell’inverno a dare dolcezza. John Steinbeck

Frasi sul freddo divertenti

Il freddo alle volte tira fuori il meglio di noi. Chi per esempio non ha mai detto “guarda sto fumando! semplicemente respirando in una giornata particolarmente gelida? Ebbene, forse è proprio da queste piccole cose che nascono così tante frasi sul freddo divertenti e che fanno ridere!

Bollettino meteorologico Italia sottozero. Lo stivale è ghiacciato. Sta la neve sul Vesuvio come panna sul cioccolato. A Roma i busti di marmo battono i denti I gatti del Colosseo a Roma, battono i denti. Si pattina sul Po e sui maggiori affluenti. E’ gelata la coda di un asino a Potenza. Le gondole di Venezia sono a letto con l’influenza. Un pietoso alpinista è partito da Torino per mettere un berretto sulla testa del Cervino. Ma dov’è, dov’è il mago con la fiaccola fatata che porti in tutte le case una calda fiammata? (Gianni Rodari)

Non esiste amore così ardente che non possa essere raffreddato da uno sposalizio. Proverbio russo

Da Santa Caterina il freddo si avvicina

Stasera fa talmente freddo che ho aperto il frezeer e mi ha detto: “Chiudi che fuori si gela!” (Anonimo)

Fa così freddo che sono uscito col cane e sono rientrato con un pinguino. (MaxMangione, Twitter)

Maglione: indumento indossato dal bambino quando sua madre sente freddo. (Ambrose Bierce)

Frasi sul freddo del cuore

Ci sono alcuni dell’anno in cui il freddo si fa sentire, si tirano fuori giacche, cappelli, guanti e sciarpe e ci si ripara come meglio si può a volte anche solo in un abbraccio. Altre volte però il freddo è più difficile da mandare via, sono le volte in cui il freddo non è fuori, ma dentro di noi, nel nostro cuore. Ecco quindi alcune frasi sul freddo del cuore.

Vorrei parlarti del freddo del cuore, del mio cuore di radice ferita. Alda Merini

E’ un’ombra fredda sul cuore che ogni tanto diventa rabbia, altre volte solo immensa delusione. Lucrezia Beha

Vorrei farti posto nel mio cuore, ma fa troppo freddo è vuoto. Gue Pequeno

Alcune volte il cuore si ghiaccia, non per il freddo, ma per il poco amore che ricevi da chi vorresti averne di più. Floriana Antonelli

Fredda è la mano, le ossa e il cuore. Freddo è il corpo del viaggiatore. Non vede quel che il futuro gli porta quando il sole è calato e la luna è morta. da Il Signore degli Anelli

Non fa mai così freddo come quando non c’è nessuno a scaldarti. (Francesco Roversi)

L’amore tiene fuori il freddo meglio di un mantello. Henry Wadsworth Longfellow

Frasi sul freddo interiore

Primi freddi. Chiudiamo i vetri, ma è già penetrata la malinconia. (Fabrizio Caramagna)

Lo spazio più freddo è il vuoto interiore. (CleX71, Twitter)

Nessuno nasce freddo, lo diventa col tempo, quando è stato troppo tempo con chi non gli ha dato il calore giusto. (CannovaV, Twitter)

Il riso è il sole che scaccia il freddo dal volto umano. Victor Hugo

Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Papa Francesco

L’inverno deve essere molto freddo per chi non ha il calore di qualche ricordo. Deborah Kerr

Una parola gentile può scaldare tre mesi d’inverno. Proverbio giapponese

Il dolore e il freddo si dimenticano | solo un paio di cicatrici rimangono | i bei ricordi restano avvolti nella magia della giovinezza | che s’è fuggita via. Max Pezzali