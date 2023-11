Frasi sul cambiamento: delle persone, di vita, in inglese e climatico

Be the change that you wish to see in the world.

To improve is to change; to be perfect is to change often.

Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change.

Life is a series of natural and spontaneous changes. Don’t resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like.

La vita è una serie di cambiamenti naturali e spontanei. Non opporre loro resistenza; questo crea solo dolore. Lascia che la realtà sia la realtà. Lascia che le cose fluiscano naturalmente in avanti come sono.

(Lao Tzu)