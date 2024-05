Frasi Vasco Rossi; le più belle tratte dalle sue canzoni

Vasco Rossi, classe 1952, è uno dei cantautori più noti e amati in Italia e non solo. Il Rocker ha firmato tantissime canzoni di successo che elogiano la vita e l’importanza di viverla anche senza remore e in totale libertà. Ma non mancano ovviamente anche i temi come l’amore, l’amicizia e gli affetti più cari. E’ così che nelle canzoni ci sono sempre tantissime frasi di Vasco Rossi da dedicare a tutti!

Frasi Vasco Rossi canzoni da dedicare

quelli che non han voglia di far niente rubano solamente siamo solo noi generazione di sconvolti che non han più santi né eroi siamo solo noi Siamo solo noi “E tu, chissà dove sei, anima fragile, avrai trovato amore o come me cerchi solo le avventure perché non vuoi più piangere… E la vita continua anche senza di noi, che siamo lontani ormai” – Anima Fragile

“Ho un brivido tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il sole ” – E…

“Come fai adesso che non c’è neanche più lui con te, lui che aveva grandi cose per la testa, lui che come niente un giorno ha detto basta. Sei un’incredibile romantica, un po’ isterica, però simpatica, certo unica!” – Inguaribile romantica

“Mi aiuto con le illusioni e vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi” – Rewind

Non pensare troppo a chi ti ha fatto soffrire. Così è la vita… Impara piuttosto a non farti più fregare. Perché bisogna seguire il cuore, sì… ma senza spegnere il cervello.

Frasi Vasco Rossi amore

Ah l’amore, uno dei più grandi temi della vita e che viene ogni giorno affrontato nella vita reale, nei romanzi, nei film e, ovviamente, nelle canzoni e nella musica. Vasco Rossi non è da meno e anzi sono tantissimi i suoi testi che parlano di sentimenti e di amore in particolare. Ecco quindi le più belle frasi di Vasco Rossi sull’amore.

e mi è venuta come l’impressione, che mi stessero rubando il tempo, e che tu mi rubi l’amore. “E questa sera nel letto metterò qualche coperta in più perché se no avrò freddo senza averti sempre, senza averti sempre addosso” – Canzone

Vieni qui, tu per me, te lo dico sottovoce, amo te, come non ho fatto in fondo con nessuna, resta qui un secondo. Diventi rossa se qualcuno ti guarda

che facciamo non lo so ma ti amo smettila di parlare lasciati solo andare vedi che non si muore per amore. Ogni tanto penso ancora a te, e non so perché.

Frasi Vasco Rossi sulla vita

La vita è uno dei più grandi temi della musica di Vasco Rossi. Tante sono le canzoni che hanno la parola vita o vivere nel titolo ed è così che se sentire alla radio dei testi che elogiano la vita, molto probabilmente, sarà la voce di Vasco. Ecco dunque alcune delle frasi di Vasco Rossi sulla vita più belle di sempre.

Vivere per sognare, Vivere per rischiare, E vivere per diventare La vita è un po’ come un’onda che ti trascina e ti trasporta… Poi, però, raggiunge la riva e… sembra morta! Invece no: si rinnova! Arriva un’altra onda ancora! E ancora…!

ma a volte basta un complice e tutto è già più semplice. La vita non è una commedia che puoi provarla prima. La devi vivere improvvisando.

è tutto un equilibrio sopra la follia. Una donna può ispirare canzoni. Ogni donna è un misterioso universo da esplorare, conoscere, amare o odiare. Ogni donna rappresenta per un uomo un’inesauribile fonte di emozioni, sensazioni, passioni, illusioni, sogni e certezze. Non c’è niente nell’universo di così bello, intrigante e affascinante come la donna.

Frasi Vasco Rossi amicizia

Non solo l’amore ovviamente ma anche l’amicizia è uno dei temi più caldi e amati e questo vale anche per la musica del Blasco co “Siamo solo noi” come inno. Ecco dunque le frasi di Vasco Rossi sull’amicizia.

Se non ci credi tu, non ci può credere nessuno.

Viviamo per momenti mancati… per istanti perduti… per incontrarci ancora domattina e salutarci… per rivedere un film… per diventare grandi… per diventare ricchi… o per diventare matti.

dolce, caldo, morbido come questa sera mentre tu mentre tu non ci sei più! La vita non è facile, a volte basta un complice e tutto è già più semplice – Brava Giulia

“Tu si che sei speciale, ti invidio sempre un po’, sai sempre cosa fare e che cosa è giusto o no” – Ridere di te.