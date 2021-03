Frasi di incoraggiamento per momenti difficili, per la salute, sulla vita

Pubblicità

Capita a tutti un momento della vita in cui ci si blocca e per andare avanti servono frasi di incoraggiamento. Può essere per un momento difficile, per un momento importante, di passaggio e anche per un nuovo inizio per avere il giusto slancio. Ecco dunque che noi abbiamo raccolto alcune delle frasi di incoraggiamento perfette per tutte le occasioni.

Frasi di incoraggiamento

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio.

(Simone de Beauvoir)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci.

(Jim Morrison)

Non devi temere la sconfitta se credi che possa svelarti poteri che non sapevi di possedere.

(Napoleon Hill)

Prima di agire, ascolta. Prima di reagire, pensa. Prima di spendere, guadagna. Prima di criticare, aspetta. Prima di pregare, perdona. Prima di mollare, prova.

(Ernest Hemingway)

Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato.

(Robert Louis Stevenson)

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo

(Marcel Proust)

Non saprai mai quanto sei forte, finché essere forte è l’unica scelta che hai.

(Bob Marley)

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto.

(Michael Jordan)

Frasi di incoraggiamento per momenti difficili

La cosa più importante nei momenti difficili è trovare un modo per andare avanti e quale miglior modo che aggrapparsi a frasi di incoraggiamento per momenti difficili dette magari da qualche persona a noi cara?

La forza non arriva dalle vittorie. La lotta e le sfide sviluppano la tue forze. Quando attraversi le difficoltà e decidi di non arrenderti, quella è forza.

(Arnold Schwarzenegger)

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì.

(Rita Levi Montalcini)

Affrontare ostacoli e difficoltà è più nobile che ritirarsi nella tranquillità. La farfalla che volteggia intorno alla lampada finché non muore è più ammirevole della talpa che vive in un cunicolo buio.

(Khalil Gibran)

Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri.

(Nelson Mandela)

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo.

(Friedrich Nietzsche)

La nostra più grande debolezza sta nel rinunciare. Il modo più sicuro per riuscire è sempre provarci ancora una volta.

(Thomas Edison)

Frasi di incoraggiamento per salute

Mai come nell’ultimo periodo si è capito quanto è importante la salute. E quando le cose si mettono male bisogna aggrapparsi con tutta la propria forza alla speranza data anche dalle frasi di incoraggiamento per la salute dette dai proprio cari.

Ciò che non ti uccide ti rende più forte.

(Friedrich Nietzsche)

Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa.

(Alex Zanardi)

Una deviazione in mezzo alla strada non è la fine della strada, a meno che tu non sappia girare.

(Helen Keller)

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti.

(Martin Luther King Jr.)

Sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri, e più intelligente di quanto pensi.

(A. A. Milne)

E venne il giorno in cui il rischio di rimanere chiuso in un bocciolo divenne più doloroso del rischio di sbocciare.

(Anaïs Nin)

Finché sei vivo, tutto è possibile.

(Thích Nhất Hạnh)

Frasi di incoraggiamento sulla vita

Non serve per forza un momento triste per avere bisogno di frasi di incoraggiamento sulla vita!

Non importa quanto vai piano, l’importante è non fermarsi.

(Confucio)

È meglio fare qualcosa in modo imperfetto che non fare niente in modo perfetto.

(Robert H. Schuller)

Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga.

(Michelangelo Buonarroti)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio.

(Samuel Beckett)

Negli ultimi 33 anni, mi sono guardato allo specchio ogni mattina e mi sono chiesto: “Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare ciò che sto per fare oggi?” E ogni volta che la risposta è stata “No” per troppi giorni di fila, ho capito che bisognava cambiare qualcosa.

(Steve Jobs)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.

(Khalil Gibran)

Frasi di incoraggiamento sul nuovo lavoro

Come abbiamo detto non si parla solo di momenti brutti della vita, ma anche i cambiamenti necessitano di una spinta. Un esempio? L’inizio di un nuovo impiego. Ecco quindi alcune frasi di incoraggiamento per un nuovo lavoro.

Non preoccuparti solo di essere migliore dei tuoi contemporanei o dei tuoi predecessori. Cerca solo di essere migliore di te stesso

(William Faulkner)

Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza.

(Steve Jobs)

Ciò che determina il destino di un uomo è l’opinione che egli ha di sé.

(Henry David Thoreau)

Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro.

(Colin Powell)

Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o che stai imparando a fare.

(Pelé)

Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione.

(Walt Disney

Il segreto del successo è la perseveranza verso lo scopo.

(Benjamin Disraeli)

Frasi di incoraggiamento per un esame universitario

Non solo lavoro, ma anche gli esami necessitano di una spinta d’incoraggiamento. Ecco dunque alcune frasi di incoraggiamento per un esame universitario.

Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta.

(Leonardo da Vinci)

In piedi, ragazzo: quando il viaggio sarà finito ci sarà tutto il tempo per dormire.

(Alfred Edward Housman)

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto.

(Nelson Mandela)

Non aspettare grandi opportunità. Cogli le occasioni comuni e rendile grandi. Le persone deboli aspettano le opportunità; le persone forti se le creano.

(Orison Swett Marden)

La differenza tra una persona di successo e un’altra non è una mancanza di forza, non una mancanza di conoscenza, ma piuttosto una mancanza di volontà.

(Vince Lombardi)

Ci sono due regole nella vita: 1. Non mollare mai; 2. Non dimenticare mai la regola n° 1.

(Duke Ellington)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

(Charles R. Swindoll)

