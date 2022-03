Frasi festa del papà: dai bambini, divertenti, che non c’è più

- pubblicità -

Il 19 marzo è la festa del papà, il giorno perfetto per dirgli quanto lo amiamo e quanto è speciale e cosa meglio di alcune belle frasi sulla festa del papà per farlo?

La festa del papà è celebrata in tutto il mondo, anche se in date diverse. Questa festa fu creata i primi del ‘900, in America, quando Sonora Smart Dodd, ascoltando un sermone per la festa della mamma, ebbe l’idea di organizzare la festa del papà. In America la si festeggia la terza domenica di giugno, mentre nei paesi cattolici la si fece coincidere con San Giuseppe e quindi la si festeggia il 19 marzo.

Frasi festa del papà

Gli auguri per la Festa del papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria

Il giorno di San Giuseppe è il giorno di tutti i papà, quelli che si sono svegliati per noi nella notte e ci hanno accompagnato ad ogni passo

La Festa del papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita

Questa festa può sembrare un appuntamento banale, ma io voglio cogliere questa occasione per dirti quanto ti voglio bene e basta questo a far sì che sia una giornata speciale

Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu

Papà, grazie per essere il mio eroe, autista, supporto finanziario, confidente, guardia del corpo, amico, custode, e grazie semplicemente per esserci ogni volta che ho bisogno di un abbraccio. (Agatha Stephanie Lin)

Prendimi ancora per mano. Non importa se non potrai più guidarmi come quando ero bambina. Sarai sempre colui che mi saprà indicare la strada migliore…

Sei una mano sempre tesa, due braccia forti, una guida sicura, una parola di conforto, un rimprovero al momento giusto. Sei un padre meraviglioso.

Se ciascuno potesse trovare in qualcun altro quello ch’io trovo in mio padre, nessuno al mondo si sentirebbe mai solo e perduto.

Uno dei più grandi doni che abbia mai ricevuto è venuto da Dio. Lo chiamo papà.

Ognuno di noi ha la convinzione di avere il papà migliore del mondo e sapete una cosa? Nessuno di noi ha torto! Felice festa del papà.

Per ogni volta che “io alla tua età” e “questa casa non è un albergo”, per ogni abbraccio, per avermi voluta e per avermi voluto bene sempre, per ogni discussione tra di noi, per tutte le volte che ti ho reso orgoglioso di me e ti ho visto felice, e per quelle in cui ti ho deluso e hai saputo perdonare, per tutto ciò che mi hai insegnato e mi insegni, per esserci sempre stato, per avermi sempre protetta… perché spesso litighiamo ma quando ci guardiamo negli occhi le parole non servono più… Grazie papà. (Alessandra De Camilli)

Frasi festa del papà bambini

I bimbi più piccoli sicuramente non faranno mancare al loro papà un bel disegno e un bigliettino affettuoso. Ecco quindi alcune frasi per la festa del papà da perfetto per i bambini!

Un milione di auguri al mio papà, perché ci sei sempre, anche quando sei stanco o ti ho fatto arrabbiare.

Auguri speciali al papà più buono, bello, dolce e divertente del mondo

Papà, tanti auguri da chi ti ama più di tutto e che sa quanto gli hai dato

Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi dimostra il suo valore ogni giorno

Un mondo di bene e di auguri per te che sei il mio papà adoratissimo

Tanti auguri al mio papà a cui voglio un bene grande come il mondo

Papà, per la tua festa ecco un abbraccio grande così!

Papà, ti voglio tanto bene! Sei il mio supereroe

Ti voglio bene papà, oggi e per tutta l’eternità! Con te sempre mi emoziono perché sei l’uomo più buono

Non è abbastanza lunga questa giornata per dirti quanto ti voglio bene!

Frasi festa del papà divertenti