Elettra Lamborghini: 10 curiosità sull’ereditiera

Ereditiera, cantante, ballerina, personaggio della tv, da concorrente di molti programmi a vera e propria conduttrice televisiva. Queste sono le tante vesti di Elettra Lamborghini che ha saputo sfruttare la popolarità del suo cognome per costruire un personaggio ricco di talento e unico nelle sue sfaccettature. Scopriamo insieme alcune curiosità della famosa ereditiera.

1 . Nome completo di battesimo Elettra Miura Lamborghini, il secondo nome è ispirato a un famoso modello di Lamborghini, appunto il Lamborghini Miura e il cognome è tale proprio per l’appartenenza alla famiglia Lamborghini. Dinastia di noti imprenditori italiani, celebre per aver creato negli anni ’50-80 un impero industriale nel campo meccanico e automobilistico. Ha 28 anni, infatti è nata a Bologna il 17 maggio 1994 da papà Tonino e da mamma Luisa Peterlongo, ha diverse sorelle e un fratello: Ginevra, Lucrezia, Flaminia e Ferruccio Jr.. Grande famiglia insomma, attiva sui social e lanciata verso il mondo televisivo, proprio la sorella Ginevra è stata tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

2. Se in Italia ha conquistato il pubblico soprattutto come cantante, all’estero è conosciuta come “la matadora de italia“. Questo appellativo lo conquista durante la partecipazione al programma televisivo di MTV Super Shore distribuito in Spagna e America latina e realizzato sulla falsa riga del programma statunitense Jersey Shore, nei quali un gruppo di ragazzi viene chiamato a condividere per un periodo di tempo una casa, ed è proprio la convivenza forzata che innesca scintille, flirt e situazioni di intrattenimento al limite del trash. Conquistata dall’esperienza spagnola ripete la partecipazione al format anche sul territorio britannico, partecipando nel 2018 Jeordy Shore. Per l’Italia partecipa invece alla docu-serie Riccanza, lanciata sempre dal canale tv MTV. In tutte queste esperienze televisive Elettra non nasconde il suo carattere scintillante e il suo temperamento davvero strong, rendendosi protagonista di di numerosi momenti memorabili.

3. Passato il momento dei reality, Elettra decide di dedicarsi alla sua carriera di cantante vantando numerosi successoni e diventando la regina del Twerke la famosa danza in cui scuotendo molto forte i fianchi ondeggiano anche i glutei, proprio il suo primo album si chiama Twerking queen. La musica la porta anche alla partecipazione, nel 2020, come cantante in gara al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), con la quale si piazza al 21º posto della classifica. Che sia stata la musica ad avvicinarla all’amore non lo sappiamo, ma certo è che l’amore da favola tra Elettra e il dj olandese Afrojak fa sognare tutti quanti. Si fidanzano nel 2018 e nel 2020 nella bellissima cornice del Lago di Como, con un matrimonio da capogiro organizzato dal wedding planner Enzo Miccio, pronunciano il loro SI.

4. Conosciamo meglio Afrojack pseudonimo di Nick van de Wall, noto dj come abbiamo già detto e tra i più pagati del mondo aggiungiamo ora, nasce a Spijkenisse una piccola località in Olanda il 9 settembre 1987. Incontra Elettra nel 2018 e la cattura facendola innamorare con due armi: la gentilezza e il suo grande cuore (come dichiarato dalla stessa Elettra diverse volte sui social e a tante interviste).

5. Il giorno del matrimonio erano visibilmente emozionati, soprattutto Elettra che ha pianto di gioia per tutto il tempo, circondati dai numerosi amici e parenti hanno suggellato la loro unione che a distanza di due anni va a gonfie vele. Sono tantissime le dichiarazioni di amore che Elettra fa al marito, di cui è sicuramente la sua fan n.1, orgogliosa anche della sua partecipazione all’Eurovision dell’anno scorso, un importante momento nella carriera del dj.

6. L’altezza di Elettra “salta all’occhio” proprio vicino al marito, un vero colosso in confronto a lei, d’altronde è risaputo che proprio nella botte piccola c’è il vino buono!!! Elettra è infatti alta 1,65 cm, a pensarci bene neanche troppo bassina, ma vicino ad Afrojak altro 2,08 cm la differenza si fa notare.

7. Elettra è famosa anche e soprattutto per il suo corpo, dai tanti tatuaggi ai numerosi piercing si è ricoperta anche di numerosi microdermal (quasi una cinquantina) in particolare su braccia e schiena, tra glutei panterati e sbrilluccichi non passa certo inosservata.

8. Sono tanti i gossip che circondano la coppia e che mensilmente affermano che Elettra è incinta del suo primo figlio. La cantante però procede puntualmente alle smentite affermando “non sono incinta“. In un intervista molto bella rilasciata a Verissimo, Elettra ha confessato di voler diventare mamma ma che la coppia non si sente ancora pronta a questo, preferendo quindi aspettare. Da donna ha anche affermato di voler essere una brava mamma e di attribuire un grande significato alla famiglia, essendo in questo momento molto presa dal lavoro non si sente pronta ad assumere questa grande responsabilità. Atteggiamento molto maturo e assolutamente condivisibile!

9. Approda sulla scena musicale italiana nel 2019 e da allora vanta nella sua discografia un album in studio, un EP e tredici singoli, di cui due in collaborazione con altri artisti, molte delle sue canzoni sono diventate anche dei tormentoni. Nel 2019 conquista il pubblico con il singolo Pem Pem, con un video clip che diventa altrettanto famoso e che apre la scena con Elettra a bordo di una Lamborghini. Altre canoni come Pistolero, La Isla con Giusy Ferreri e Caramello con Rocco Hunt la confermano come cantante pop reggaeton del panorama italiano. Nel 2020, partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare) che al momento è il primo brano più amato della sua discografia.

10. Quasi otto milioni, questo è il suo numero di followers sul suo profilo Instagram ufficiale @elettralamborghini, su Tik Tok è invece seguita da 1 milione e mezzo di fans. Utilizza i canali social per mostrare momenti di vita privata, da poco è stato il compleanno del suo amato Nick e la cantante ha postato il momento della consegna del suo regalo, un dolcissimo Alpaca. Sul profilo ig anche da tante foto in cui mostra le sue forme e i suoi particolari outfit oltre ai tanti momenti di ilarità e comicità provocatoria e a tratti dissacrante che caratterizzano il suo personaggio.