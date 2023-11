Frida Kahlo: le frasi più belle di sempre

Grande pittrice messicana del ‘900 Frida Kahlo è diventata famosa nel mondo non solo per la sua arte ma anche per il suo essere donna indipendente in un paese e in anni ben diversi da quelli in cui ci troviamo oggi. Frida Kahlo si è sempre distinta per il suo essere, sin dall’aspetto fisico con le marcate sopracciglia, per le sue opere con i colori tipici delle sue zone e per le frasi che l’hanno resa famosa allora come oggi in tutto il mondo!

Frida Kahlo frasi amore



Frida era si una donna indipendente, ma l’amore fece parte della sua vita. Sposò Diego Rivera, noto pittore messicano, col quale visse passione e tradimenti. Forse è proprio da qui che Frida Kahlo da vita alle sue frasi sull’amore?

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi,

che non si annoi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libero,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.

(Frida Kahlo)

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libero, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie che ti porti l’illusione, il caffè e la poesia. (Frida Kahlo) L’amore è come un aroma, come una corrente, come pioggia.

(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo) Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

Tienimi dentro di te, ti imploro. Voglio essere la tua casa, tua madre, la tua amante e il tuo figlio… Ti amerò dal panorama che vedi, dalle montagne, dagli oceani e dalle nuvole, dal più sottile dei sorrisi e a volte dalla più profonda disperazione, dal tuo sonno creativo, dal tuo piacere profondo o passeggero, dalla tua stessa ombra o dal tuo stesso sangue. Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te.

L’amore? Non so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di sé stessi, le aberrazioni e l’indicibile, allora sì, vada per l’amore.

Altrimenti, no.

(Frida Kahlo)

Altrimenti, no. (Frida Kahlo) Non voglio un amore a mezze misure, strappato, ripartito alla metà, ho lottato e sofferto tanto che mi merito qualcosa di intero, intenso, indistruttibile.

(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo) Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

È lecito inventare dei verbi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.

Frida Kahlo frasi celebri



Non solo opere e simboli importanti ma Frida Kahlo ha anche pronunciato e scritto tantissime frasi celebri che hanno contribuito a renderla famose in tutto il mondo.Qui troverete una nostra piccola selezione.

Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini.

Ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno imparato a nuotare.

Niente è per sempre, per questo voglio che tu sia il mio niente.

Dipingo i fiori per non farli morire.

Ho smesso di contare le volte in cui, arrivata alla seconda riga, ho cancellato e riscritto tutto nuovamente. Cercavo un inizio ad effetto, qualcosa di poetico e vero allo stesso tempo, qualcosa di grandioso, ma agli occhi. Non ci sono riuscita. Poi ho capito, ricordando ciò che non avevo mai saputo: che per i grandi cuori che muoiono nel corpo ma che continuano a battere nel respiro della notte, non ci sono canoni o bellezze regolari, armonie esteriori, ma tuoni e temporali devastanti che portano ad illuminare un fiore, nascosto, di struggente bellezza

(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo) Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni.

(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo) Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.

(Frida Kahlo)

Frida Kahlo frasi Tumblr



Come sempre anche Frida Kahlo e le sue frasi si trovano su Tumblr e altre sono perfette per essere postate lì o su qualsiasi social, da Instagram a Facebook.

Ho bisogno di te così tanto che mi fa male il cuore.

Dipingo autoritratti perché sono sola. Dipingo me stessa, perché sono ciò che conosco meglio.

Vivo ogni giorno sperando di vederti tornare… e ogni notte sapendo che non ci sei.

Dove non puoi amare, non ti fermare.

Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.

Non rinnego la mia natura, non rinnego le mie scelte, comunque la si guardi sono stata fortunata nella vita.

(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo) Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per il mondo, che mi rasserena soltanto il sapere che sono stata autentica, che sono riuscita ad essere quanto di più somigliante a me stessa mi è stato concesso di essere.

(Frida Kahlo)

Frida Kahlo frasi in spagnolo



Solitamente vi riportiamo le frasi più belle anche in lingua inglese. In questo caso, dato che parliamo di una pittrice messicana, beh non potevamo che segnalarvi alcune frasi in spagnolo di Frida Kahlo! Come sempre però saranno tutte complete di traduzione in italiano!

Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. Que cada uno resuelva como pueda…

Ogni ticchettio è un secondo della vita che passa, fugge e non si ripete. E c’è così tanta intensità, così tanto interesse, che il problema è solo sapere come vivere. Lascia che ognuno faccia come può…

Ogni ticchettio è un secondo della vita che passa, fugge e non si ripete. E c’è così tanta intensità, così tanto interesse, che il problema è solo sapere come vivere. Lascia che ognuno faccia come può… Aunque haya dicho “te quiero” a muchos y haya tenido citas y besado a otros, en el fondo sólo te he amado a ti…

Anche se ho detto “Ti amo” a molti e ho avuto appuntamenti e baciato gli altri, in fondo ho amato solo te…

Anche se ho detto “Ti amo” a molti e ho avuto appuntamenti e baciato gli altri, in fondo ho amato solo te… Bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar.

Ho bevuto perché volevo annegare i miei dolori, ma ora queste cose dannate hanno imparato a nuotare.

Ho bevuto perché volevo annegare i miei dolori, ma ora queste cose dannate hanno imparato a nuotare. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido.

Sento che siamo stati insieme fin dal nostro luogo di origine, che siamo della stessa materia, delle stesse onde, che portiamo dentro lo stesso istinto.

Sento che siamo stati insieme fin dal nostro luogo di origine, che siamo della stessa materia, delle stesse onde, che portiamo dentro lo stesso istinto. Jamás en toda la vida, olvidaré tu presencia. Me acogiste destrozada y me devolviste íntegra, entera.

Mai in tutta la vita, dimenticherò la tua presenza. Mi hai portato a casa in frantumi e mi hai restituito integra, intera.

Mai in tutta la vita, dimenticherò la tua presenza. Mi hai portato a casa in frantumi e mi hai restituito integra, intera. Manda al carajo a toda la sociedad estúpida, podrida en mentiras, del capitalismo y el imperialismo norteamericano… La revolución es ineludible.

Manda all’inferno tutta la società stupida, marcia nelle menzogne, del capitalismo e dell’imperialismo nordamericano… La rivoluzione è inevitabile.