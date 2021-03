Frasi Positive: brevi, sul futuro, di vita, autostima

Sono tanti, tantissimi, gli studi scientifici che affermano che il nostro modo di pensare e di vedere la realtà è in grado di condizionare la nostra vita. Se siamo sempre tristi e pensiamo negativo vivremo in un perenne giorno di pioggia, se invece cominciamo a pensare positivo ecco che vedremo il sole spuntare dietro alle nuvole. Ecco quindi che noi abbiamo pensato di raccogliere alcune frasi positive utili per farvi trovare il sole anche nei giorni di pioggia!

Ormai l’abbiamo capito. Le cose più belle avvengono in quei piccoli momenti di silenzio della nostra vita, quando siamo distratti e non le cercavamo. Può lo stesso valere per le parole? A volte non ne servono molte per dire ciò che vogliamo dire e per farci capire! Ecco quindi alcune frasi positive brevi.

Come potremmo andare incontro a un futuro rigoglioso se siamo sempre con la testa bassa? Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e cominciare a camminare a testa alta. Ecco alcune frasi positive sul futuro perfette per farlo!

C’è chi a volte ne ha troppa e chi invece non ne ha nemmeno un pò. Come sempre però nella vita sarebbe bene riuscire a bilanciare e questo dovremmo farlo anche con l’autostima. Ecco quindi alcune frasi positive sull’autostima.

Infine, come spesso facciamo, vi lasciamo anche alcune frasi positive in inglese, con relativa traduzione in italiano, perfette per essere condivise sui vostri canali social e farvi capire da tutti!

The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible.

Chi pensa positivo vede l’invisibile, sente l’intangibile e raggiunge l’impossibile.

(Winston Churchill)

We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorns have roses.

Possiamo lamentarci perché cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché cespugli spinosi hanno le rose.

(Alphonse Karr)

Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

Stai lontano dalle persone che cercano di sminuire le tue ambizioni. Le persone piccole lo fanno sempre, ma quelle veramente grandi ti fanno sentire che anche tu puoi diventare grande.

(Marl Twain)

When you do something noble and beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun every morning is a beautiful spectacle and yet most of the audience still sleeps.

Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota non essere triste: il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e, tuttavia, la maggior parte del pubblico dorme ancora.

(John Lennon)

When I woke up without my legs, I looked at the half legs that I had left, not the half that went lots.

Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa.

(Alex Zanardi)