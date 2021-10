Palma di Maiorca: tutto quello che c’è da sapere sull’isola spagnola

Pubblicità

La Spagna ha un fascino tutto suo ma che sa conquistare i viaggiatori di tutto il mondo. Dalle grandi città ricche di arte e storia come Barcellona, Madrid o Valencia fino all’Andalusia senza ovviamente escludere le sue isole: le Isole Baleari e le Isole Canarie. Le prima sono particolarmente note specie tra i più giovani amanti della movida e, in particolare Ibiza e Formentera. Ma in realtà ne fanno parte anche Minorca e Maiorca. Proprio in quest’ultima si trova la bellissima Palma di Maiorca con tantissime meraviglie da visitare. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere per organizzare un viaggio a Palma!

Palma di Maiorca cosa vedere

Prima di raccontarvi le tantissime cose da vedere, è bene di armarsi con una cartina di Palma di Maiorca segnando così tutto quello che c’è da vedere e da fare evitando così di perdersi cose importanti! Bene, ora, cartina alla mano, e andiamo alla scoperta di cosa vedere a Palma di Maiorca!

Cattedrale di Santa Maria. Questo è sicuramente l’edificio religioso più importante di tutti. Le sue origini sono molto antiche e risalgono al 1229 quando il re d’Aragona la fece costruire. Oggi è possibile ammirarne lo stile gotico mediterraneo, il bellissimo portale del Belvedere e le tre altissime navate. Non perdetevi però lo spettacolo dell’illuminazione notturna!

Città Vecchia. In questa zona è riassunta tutta la storia e la cultura che ha dato origine alla bellissima città di Palma di Maiorca;

Palazzo dell’Almudaina. Situato proprio accanto alla Cattedrale si trova il palazzo noto come residenza ufficiale del Re di Spagna. Al suo interno è possibile ammirare molta storia, specie architettonica e artistica come gli arazzi fiamminghi del XVII secolo;

Castello di Bellver. A pochi chilometri dalla città sorge il bellissimo castello in stile gotico risalente al 1400. la sua invidiabile posizione sulla cima di una collina regala un bellissimo panorama sul golfo. La particolarità principale dell’edificio è la sua struttura circolare: è infatti uno dei pochi castelli in Europa realizzati con questa forma.

Palma di Maiorca spiagge

Ma dopo aver gironzolato per la città, una anzi più tappe al mare sono d’obbligo! L’intera isola di Maiorca conta circa più di 300 spiagge una più bella dell’altra! Ecco qui quindi la nostra top 5 delle spiagge di Palma di Maiorca:

Cala Sa Nau: situata in una posizione strategica, questo lembo di terra è facilmente raggiungibile ma anche molto piccolo il che la rendono molto tranquilla e silenziosa. Le acque trasparenti e riparate sono perfette per gli amanti dello snorkeling;

Cala Mitjana: si trova nella zona Nord ed è una delle spiagge più belle dell’isola grazie anche all’assenza di verdi forti e della poca gente che solitamente la frequenta;

Cala S’Amarador: Situata all’interno del Parc Natural Mondragò è circondata da una bellissima insenatura rocciosa che la rendono unica nel suo genere tanto da essere stata inserita anche tra le spiagge più belle d’Europa!

Cala de Los Moros: sabbia bianca, mare turchese e il verde della natura da sfondo fanno di questa cala una delle più suggestive di Maiorca. La sua particolarità? Difficilmente la troverete uguale ogni giorno perché cambia in base alle maree!

Playa de Formentor. Infine, ecco una delle spiagge più particolari, situata in una delle zone più ricche dell’isola. Oltre 10 km di spiaggia idealmente suddivisi proprio in tre diverse fasce di prezzo ma tutti davvero belli!

Meteo Palma di Maiorca

Neanche a dirlo, i periodi migliori per andare a Palma di Maiorca sono i mesi estivi. Qui però le temperature sono solitamente più alte tanto che l’estate può durare da maggio fino a ottobre compreso. Il meteo a Palma di Maiorca, infatti, vanta un clima mediterraneo che può registrare una temperatura media annuale intorno ai 20° con un picco durante l’estate che raggiunge circa i 30° ad agosto mentre, nei mesi più freddi, difficilmente va sotto i 14°.

Insomma se venite qui durante l’estate potrete godere di un clima tiepido ma comunque piacevole e con una bassissima probabilità di precipitazioni!

Aeroporto Palma di Maiorca

L’aeroporto di Palma di Maiorca Son Sant Joan è il principale delle isole Baleari nonché il terzo aeroporto spagnolo se si conta l’importanza e il numero di passeggeri trasportati.

Distante solo poco meno di 20 km dal centro della città, l’aeroporto è ben collegato con autobus e taxi. Al suo interno è anche possibile noleggiare un auto per raggiungere il centro di Palma di Maiorca o le spiagge più belle.

Voli per Palma di Maiorca

I voli per Palma di Maiorca vengono effettuati principalmente durante i mesi estivi, sebbene, come abbiamo già visto, le isole spagnole sono rinomate anche per le loro temperature non particolarmente fredde nemmeno in inverno.

Qui viaggiano diverse compagnie di cui le principali sono Ryanair, Air Berlin, Vueling, Lufthansa, Iberia e EasyJet. Dalle principali città italiane è possibile trovare anche voli diretti e, se si prenota con anticipo, anche a prezzi piuttosto scontati.

Hotel e appartamento Palma di Maiorca

Per chi è in cerca di una vacanza in totale relax anche nella struttura alberghiera allora il consiglio è sempre quello di optare per un hotel con spa a Palma di Maiorca. Nelle tantissime strutture infatti potrete anche godere di una piscina, oltre che di terrazze panoramiche e ristoranti che vi faranno gustare i prodotti locali. Tra le migliori soluzioni secondo i viaggiatori vi sono il palma Suites Hotel Residence e Calatrava Mediterranean Sea House.

Ovviamente però non mancano anche sistemazioni più economiche o più adatte a giovani o gruppi di amici come gli appartamenti a Palma di Maiorca, ma anche ostelli e bed and breakfast.

Noleggio auto Palma di Maiorca

L’isola di Maiorca è davvero molto grande per cui è bene sapere come muoversi e, per essere più agili, è sempre consigliato noleggiare un mezzo. Se dunque decidete per il noleggio auto a Palma di Maiorca la potrete prendere direttamente all’aeroporto di Palma di Maiorca dove sono presenti praticamente tutte le compagnie dalle più grandi alle piccole locali.

Tra queste vi sono: Hertz, Avis, Europcar, Budget, Thrifty, Dollar, seguite dalle spagonole Centauro Rent a Car, Drivalia, Hiper Rent a Car, Flizzr e Goldcar.