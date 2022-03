Frasi zen: divertenti, sulla vita, in amore, sulla calma

La parola zen proviene dalla scuola di pensiero buddista giapponese e riguarda l’ambito della meditazione. sarà capitato a tutti infatti di sentirsi dire “devi essere un po’ più zen” il che, tradotto vuol dire devi meditare di più. Per cominciare a farvi entrare in quest’ottica zen, dunque, ecco alcune delle frasi zen più belle di sempre!

Sebbene la meditazione sia un qualcosa di estremamente serio, non vi è nulla di male se, ogni tanto, ci scappa anche qualche battura che fa sorridere. Ecco dunque alcune frasi zen divertenti.

- Pubblicità -

Frasi zen sulla vita

Essere zen è uno stile di vita ormai e quindi è inevitabile che tra i tantissimi aforismi che vi sono, le frasi zen sulla vita siano quelle più note di tutti.

Ci sono due giorni all’anno in cui non puoi fare niente : uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente vivere Dalai Lama

Vivi senza aspettative. Affrontare la vita con aspettative porta, inevitabilmente alla frustrazione, sempre e comunque Osho

Vivere è cambiare. E’ questa la lezione che ci insegnano le stagioni

Quando i mortali sono vivi si preoccupano della morte. Quando sono pieni, si preoccupano della fame. La loro è grande incertezza. Ma i saggi non considerano il passato, né si preoccupano del futuro. Nè si aggrappano al presente. E attimo dopo attimo seguono la via Bodhidharma

Il tuo scopo nella vita è quello di trovare uno scopo e dargli tutto il tuo cuore Buddha

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua Confucio

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata Confucio

La vita è una serie di cambiamenti naturali e spontanei. Non opporre loro resistenza, questo crea solo dolore. Lascia che la realtà sia la realtà. Lascia che le cose fluiscano naturalmente in avanti come sono Lao Tzu

Non odiare la vita e la morte, non amare la vita e la morte. Conserva ogni pensiero libero dall’illusione e, in vita, assisterai all’inizio del nirvana e, alla morte, sperimenterai la certezza di non rinascere Bodhidharma

Frasi zen amore

Anche in amore ci vuole un po’ di sana meditazione prima di parlare, specie durante le litigate. Inoltre vi sono tantissime frasi zen sull’amore che narrano l’importanza di dare all’altro, di esserci. Ecco quindi una nostra breve selezione.

Amore e compassione sono necessità, non lussi. Senza di loro l’umanità non può sopravvivere. (Dalai Lama)

Chi ama con purezza non pensa a ricevere amore, ma a darlo. (Tommaso da Kempis)

La via della pace è la via dell’amore. L’amore è il più grande potere sulla terra. Conquista tutte le cose.

Il primo tesoro è l’amore, il secondo è la frugalità, il terzo non mettersi mai al primo posto Proverbio Zen

Alla fine solo tre cose contano : quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te Buddha

Dove c’è amore c’è vita Mahatma Gandhi

Se il nostro amore è solo volontà di possedere, non è amore Thich Nhat Hanh

Quando proviamo amore e gentilezza verso gli altri, questo non solo fa sentire gli altri amati e coccolati, ma aiuta anche noi stessi a sviluppare pace e felicità. (Dalai Lama)

La profondità dell’amore crea un oceano intorno a te e tu diventi un’isola. (Buddha)

Tutta la meditazione deve scaturire da compassione e amore profondamente ridestati; qualunque cosa si faccia deve emergere da un atteggiamento amorevole verso gli altri. (Milarepa)

Proprio come diamo per scontato il bisogno di acquisire competenza nelle materie accademiche, sono fiducioso che verrà un tempo in cui potremo dare per scontato che i bambini imparino, l’indispensabilità dei valori interiori: l’amore, la compassione, la giustizia e il perdono. (Dalai Lama)

La Via non è nel cielo, la Via si trova nel cuore. (Buddha)

L’amore è donare la propria anima più intima a un altro, così che entrambi possano essere interi. (Buddha)

Frasi zen buongiorno

Non c’è niente di peggio che cominciare la giornata col piede sbagliato. Per evitarlo in moltissimi praticano un po’ di meditazione non appena alzati. Se però non avete il tempo di farlo, ecco alcune frasi zen del buongiorno perfette per rilassare la mente prima di cominciare la giornata.

La mattina, quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro stomaco, ai vostri polmoni, al vostro fegato. Dopo tutto molto dipende da loro Thich Nhat Hanh

Ogni giorno nasciamo di nuovo: Ciò che faremo oggi è la cosa più importante

Sorridi, respira e procedi lentamente Thich Nhat Hanh

“Vivo con quattro semplici parole. Amare. Essere. Qui. Adesso.” (Todd Crawshaw)

“La prepotenza ti rende forte per un giorno. L’umiltà per sempre.” (Proverbio Zen)

Non dimorare nel passato, non sognare il futuro, concentrare la mente sul momento presente. (Budda)

Frasi zen sulla calma

La parola calma e la parola zen hanno in sostanza lo stesso significato. Praticare zen, meditare, vuol dire rilassarsi, rilassare il corpo, rilassare la mente e ritrovare, appunto, la pace e la calma interiore. Ecco quindi alcune frasi zen sulla calma.

Sedendo quieto e non facendo nulla, la primavera arriva e l’erba cresce da sola. Proverbio Zen

Per trovare la pace interiore pratica il non attaccamento : sii consapevole che niente e nessuno ti appartiene veramente Swami Kriyananda

Quando non riusciamo a trovare la tranquillità dentro di noi è inutile cercarla altrove Francois de la Rochefoucauld

Procurati momenti di calma interiore e in questi momenti impara a distinguere l’essenziale dal non essenziale Prendi fiato e ricomincia

Piccole persone sopraffatte dalle emozioni. Le persone Zen sono calme e distaccate Maxime Lagacé

Primo segno di un animo equilibrato è la capacità di starsene tranquilli in un posto e in compagnia di se stessi Seneca

Quando la vita ti ha già insegnato ad essere forte è il momento di imparare ad essere sereno

Se sei depresso, stai vivendo nel passato. Se sei ansioso, stai vivendo nel futuro. Se sei in pace, stai vivendo nel presente. (Lao Tzu)

Non inseguire, non cercare, non chiedere, non bussare, non domandare – rilassati. (Osho)

Frasi zen sull’amicizia

Infine, anche l’amicizia, proprio come l’amore è dare, esserci e condividere con l’altro. Insomma lo stesso pensiero della filosofia zen. E quindi, inevitabilmente, ecco qui alcune frasi zen sull’amicizia.

L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè Proverbio Zen

Accostati agli amici con purezza di cuore Kyong Ho

L’amicizia non è una grande cosa, è un milione di piccole cose

I regali più preziosi si chiamano tempo e amore

Per raro che sia il vero amore è meno raro della vera amicizia Francois de la Rochefoucauld

Una grande amicizia ha due ingredienti principali : il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili, il secondo è il rispetto di ciò per cui siamo diversi

Un vero amico è chi ti prende per mano e ti tocca il cuore

Condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell’ amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore trova il suo mattino e si ristora Kahlil Gibran

L’amicizia è l’amore più puro. È la più alta forma di Amore in cui nulla è richiesto, nessuna condizione, in cui uno semplicemente si diverte a dare. (Osho)