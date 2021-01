Frasi significative: le più belle sulla vita, brevi, sui colori e in inglese

Pubblicità

A volte capita che si legge per caso una citazione ed ecco che quelle frasi significative diventano alla base del nostro vissuto. Poco importa che siano state dette da grandi letterati, da filosofi, cantanti d’altri tempi o anche dalle persone comuni che ci sono più vicine. Le frasi diventano significative perché vengono pronunciate al momento giusto alla persona giusta, per cui non stupitevi se una frase che per voi è il mantra della vostra vita per qualcun altro magari ha poco senso. Vale quello che ognuno di noi sente.

Ecco qui alcune delle frasi significative più belle di sempre quelle che almeno per qualcuno, vogliono davvero dire molto!

Frasi significative brevi



Non importa la lunghezza delle parole o dei caratteri. Anzi a volte più queste frasi significative sono brevi, più riescono ad arrivare dritte al cuore di chi le legge senza troppi giri di parole ai quali siamo fin troppo abituati. Leggere per credere!

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)

Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni (William Shakespeare)

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. (Dalai Lama)

Ciò che non mi uccide, mi rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Frasi significative sulla vita



Grandi filosofi e letterati hanno scritto opere e papiri piene di frasi significative sulla vita. Ma chi l’ha detto che quella che per noi è davvero significativa è di Aristotele, Platone o chi per loro? Magari si tratta di una frase, buttata a caso, dalla nostra mamma!

La maggior gloria nella vita non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta che si cade. (Nelson Mandela)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

La più grande scoperta di tutti i tempi è che una persona può cambiare il suo futuro semplicemente cambiando il suo atteggiamento. (Oprah Winfrey)

La tragedia della vita è che si invecchia troppo presto e si diventa saggi troppo tardi.(Benjamin Franklin)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)

Scegli un lavoro che ami e non dovrai mai lavorare un giorno della tua vita. (Confucio)

Frasi significative in inglese



Come sempre l’inglese ha un altro suono e magari le frasi significative in inglese sono proprio quelle che fanno al caso nostro. Vuoi perché è la nostra lingua d’origine, vuoi perché quel suono dolce ti ha attirato mentre lo sentivi da un passante, da un film o da una canzone.

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it (Charles Swindoll)

Non puoi controllare tutto ciò che ti accade; puoi solo controllare il modo in cui rispondi a ciò che accade. Nella tua risposta è il tuo potere. You cannot control everything that happens to you; you can only control the way you respond to what happens. In your response is your power. (Wayne Dyer)

La logica ti conduce dalla a alla z. L’immaginazione ti condurrà ovunque. Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere. (Albert Einstein)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. The journey of a thousand miles begins with one step. (Lao Tzu)

Non smettiamo di giocare perché invecchiamo. Diventiamo vecchi perché smettiamo di giocare. We don’t stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing (George Bernard Shaw)

Se non noi, chi? Se non ora, quando? If not us, who? If not now, when? (John F. Kennedy)

Frasi significative Tumblr

Potevano mancare le frasi significative prese da Tumblr più belle? Ecco allora qui una breve selezione, se invece volete approfondire ecco qui un link diretto!

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

Cadi sette volte, rialzati otto. (Proverbio giapponese)

Sei matta, svitata, hai perso la testa… Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. (dal film Alice in Wonderland)

Ognuno è artefice del proprio destino. (Detto latino)

Se tu hai una mela e io ho una mela, e ce le scambiamo, tu e io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora ognuno di noi avrà due idee. (George Bernard Shaw)

Non è mai troppo tardi per essere quello che avresti potuto essere. (George Eliot)

Frasi significative sui colori



Tutti viviamo un mondo a colori, nella realtà e anche quello che vediamo oggi in tv non è più in bianco e nero. Un passaggio che è stato fondamentale perché i colori sono importanti nella vita di tutti i giorni, danno felicità e risalto alla vita, anche quelli che possono sembrare più tristi e spenti. Ecco quindi alcune frasi significative sui colori più belle di sempre!

Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita eliminando il grigio delle paure e delle ansie.

Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria.

(Omar Falworth)

Ogni persona ha un suo proprio colore, una tonalità la cui luce trapela appena appena lungo i contorni del corpo. Una specie di alone. Come nelle figure viste in controluce.

(Haruki Murakami)

(Haruki Murakami)

La vita è un'enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi.

(Danny Kaye)

(Danny Kaye)

Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro colori.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna)

Scegliete chi per disegnarvi userebbe tutti i colori.

(schivami, Twitter)

(schivami, Twitter)

(schivami, Twitter) A volte le parole non bastano.

E allora servono i colori.

E le forme.

E le note.

E le emozioni.

(Alessandro Baricco)

Frasi significative canzoni



Le canzoni come ben sappiamo ci accompagnano in ogni momento della nostra giornata. A volte non facciamo nemmeno caso al testo, altre invece ci soffermiamo a sentire le parole o capita persino che saliamo in auto, parte la musica ed eccole li col loro sottofondo musicale ci sono alcune delle frasi significative delle canzone più belle.

Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò – Max Pezzali

Vivimi senza paura che sia una vita o che sia un’ora. Non lasciare libero o disperso questo mio spazio adesso aperto ti prego… Vivimi senza vergogna anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l’apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro – Laura Pausini

E ho guardato dentro a un’emozione e ci ho visto dentro tanto Amore che ho capito perché non si comanda al cuore – Vasco Rossi

Ti sento dentro tutte le canzoni, in un posto dentro che so io. Ti sento. – Luciano Ligabue

Frasi significative sull’amore e sull’amicizia



Si potrebbe scrivere un manuale infinito pieno di frasi significative sull’amore e sull’amicizia. I due sentimenti più forti e più belli della vita infatti meritano di essere cantate, urlate e persino postate su Instagram.

La felicità è solo l’amore,

e nessuna altra cosa.

Hermann Hesse

L'unica cosa che si sa dell'amore,

che l'amore è tutto.

(Emily Dickinson)

che l’amore è tutto.

(Emily Dickinson)

Si ama solo cio' che

non si possiede del tutto.

(Marcel Proust)

non si possiede del tutto.

(Marcel Proust)

non si possiede del tutto. (Marcel Proust) Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni.

(Dr. Seuss)

Le amicizie di un uomo sono una delle migliori misure del suo valore.

(Charles Darwin)

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico.

(Albert Camus)

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta.

(Guy de Maupassant)

Se volete altre frasi qui potrete trovare le nostre frasi più belle sull’amicizia. Mentre per le frasi sull’amore avete solo l’imbarazzo della scelta. Preferite le parole rap di Ultimo o le poesie di Alda Merini?