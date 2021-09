Lago d’Iseo: tutto quello che c’è da sapere

Montisola. Per ultima ma non certo per importanza, ecco Montisola. Diventata famosa soprattutto per l’installazione di Christo, The Floating Piers, nel 2016 che permetteva di raggiugere l’isolotto a piedi passeggiando, letteralmente, sulle acque del lago, in realtà quello piccolo borgo è da sempre meta di interesse turistico. Raggiungibile tramite battello da ogni punto del lago, Montisola è infatti inserita tra i borghi più belli d’Italia e qui si può circolare solo a piedi! Prima di andare via, ricordatevi di assaggiare i salame tipico proprio di Montisola!

Lago d’Iseo spiagge

- Pubblicità -

Tante sono le spiagge del Lago d’Iseo perfette per godersi un po’ di relax o anche solo una pucciatina di piedi nei mesi più caldi dell’anno. Eccone qui una breve lista:

Lido di Nettuno, situato a Sarnico;

Piccola Thaiti, Marone. un nome esotico, per una spiaggia decisamente unica per i suoi bellissimi sassi bianchi

Spiaggia delle Ere, Peschiera Maraglio. La sua bellezza si deve alle sue acque trasparenti e agli ulivi che la riparano.

Lago d’Iseo meteo

Come sempre, se state organizzando una gita, specie se per un po’ di relax sulla spiaggia è bene sapere prima il meteo sul Lago d’Iseo onde evitare di incappare in una giornata grigia o, peggio ancora, di pioggia. Per farlo, vi lasciamo, come sempre il link al meteo per poter avere un controllo giorno dopo giorno!

Lago d’Iseo ristoranti hotel e camping

Come sempre l’offerta turistica di ristoranti e ospitalità è sempre molto ampia. In ogni zona del lago potrete trovare infatti tutto quello che cercate. Hotel e camping sono dispersi lungo tutte le sponde del lago e, i modi più semplici per trovare la soluzione che fa al caso vostro, sono consultare i siti specializzati come Booking e Airbnb.

Per i ristoranti invece Google e Tripadvisor sono sempre i migliori ai quali affidarsi! Tra i ristoranti a Iseo però ci sentiamo di consigliarvi Bella Iseo o l’Antica Trattoria del Gallo mentre per una serata romantica non potete assolutamente perdervi il Ristorante Hotel Panoramico di Fonteno.