Frasi di Capo Plaza: le più belle citazioni tratte dalle sue canzoni

Luca D’orso, in arte Capo Plaza è originario di Salerno dove è nato nel 1998. Qui, all’età di 13 anni ha cominciato a scrivere le sue rime e a comporre i suoi versi. Solo due anni dopo dalla stesura delle sue prime frasi come Capo Plaza è emerso su YouTube col brano Sto giù. Nel 2014 è arrivato a Milano firmando un duetto con Sfera Ebbasta. Dopo alcuni singoli, nel 2018 è uscito il suo primo album intitolato “20” che ha ottenuto subito un grande successo affermandolo come cantautore della scena trap italiana.

Frasi Capo Plaza

E c’ho vent’anni e più problemi di prima.

20 Ai miei piedi metto scarpe sempre più costose, fanculo quel professore.

Billets Sto su un aeroplano, giù manco si vede, ma non me lo scordo mai quel marciapiede.

Interlude (ora è la mia ora) Tu non svegliarmi se io sto sognando.

Coupé Fra i palazzi grigi, la testa nel business e stiamo provando a fottere la crisi.

Ratata C’ho le stelle qua vicino, ma ora non mi basta.

J$ Jp Son selvaggio, non credo all’amore.

Interlude (ora è la mia ora) Voglio tutto ciò che mi mancava.

Non cambierò mai La mia vita è un rally: sto tra curve e fossi.

Uno squillo Ho pensato agli altri, mo’ penso a me.

Coupé Io mi spingo sempre al limite, vivo questa vita, aspetto chi mi viene a uccidere.

Forte e chiaro Quando non hai un *** impari e apprezzi.

Uno squillo Tutto questo male manco lo volevo, ho preso calci e pugni e non mi sono arreso.

Coupé Mamma come sto bene quassù, sono in alto ma non ci sei tu.

Uno squillo Sto fumando un giga-byte, troppa salsa le mie Nike, mangio sushi e bevo Sprite, nella cuccia ho cento guai.

Nike boy Noi di notte stiamo svegli, pensiamo a nuovi progetti.

Giovane fuoriclasse Non avere niente è tutto.

Frasi Capo Plaza sull’amicizia

Come per molti cantanti italiani, soprattutto trap e rap, l’amicizia è un tema centrale nei loro testi, a volte anche più dell’amore. Questo non vuol dire che le canzoni di questi generi siano sdolcinate dichiarazioni d’amicizia, anzi il più delle volte esprimono delusione tristezza e rammarico per coloro che hanno intorno. D’altronde questi generi musicali si distinguono anche per la loro schiettezza nel dire quello che pensano e nel parlare di emozioni senza mezzi termini e, a volte, anche senza troppi filtri. Tra loro non potevano dunque mancare alcune frasi di Capo Plaza sull’amicizia.

Sono cresciuto tra gli infami, serpi a sonagli.

20 Porto i miei amici sulle spalle, i tuoi sulle palle, tu parli ma concludi niente: sei imbarazzante.

20 Ho fatto passi da giganti, ho lasciato dietro gli altri e pure te.

Uno squillo Tu parli di me, ma guardati te.

Ne è valsa la pena Sto coi bravi e quelli disonesti.

Giù da me Io ne ho viste troppe quindi non mi fido, chi era amico ora sta col mio nemico.

Coupé Giro per strada da solo di notte, non voglio nessuno vicino a me.

Coupé Potevi volar con me ma hai scelto di stare giù.

Come me Per me sei come un fratello, tu allora fidati: ne usciamo pure da questa come due tigri.

Come me Mi fido solo dei mon amis, parlano solo e soltanto di me.

Billets È meglio che fate i pagliacci, tu col tuo gruppo: ne ho fatti venti e io a vent’anni già ti ho distrutto.

20 Guarda quanti siamo e guarda quanti siete, guarda dove siamo e guarda dove siete.

Interlude (ora è la mia ora) Per te muovo il mondo anche se non ho nulla.

Ratata Tutti quanti mi snobbavano, mo’ sul cell che mi richiamano.

Giovane fuoriclasse Mi stai supportando pure se non vuoi farlo.

Nike boy Manchi già da troppo e non va bene questa cosa.

Forte e chiaro Sono a nuoto in un mare pieno di squali e melma: o vinco o non ho scelta.

Frasi Capo Plaza sull’allenamento

Dopo i primi singoli come Sto giù che l’ha lanciato sulla scena di YouTube e Giro coi miei Freestyle, nel 2017 arrivano Allenamento #1 e Allenamento #2. Questi brani, e in particolare il secondo, segnano definitivamente il successo di Capo Plaza superando in poco tempo le 5 milioni di views e ottenendo le certificazione del doppio disco di platino. Negli anni successivi è uscito anche Allenamento #3 e ora nel 2021, che pare che sarà l’anno di Capo Plaza, uscirà Allenamento #4, il singolo che anticiperà il nuovo album “Plaza”. Visto quindi l’enorme successo, non potevano mancare alcune frasi di Capo Plaza prese da Allenamento!

Fumo e vedo in moviola raga coi Motorola e in tasca le peggio cose.

Allenamento #1 Faccio quello che mi pare, quello che mi piace, fotte un *** dei seguaci, tieniti i “mi piace”.

Allenamento #1 Sì, bravi ragazzi, ma stai attento a toccarci.

Allenamento #3 Gli amici veri sono i soldi e mi stanno aspettando.

Allenamento #3 Sono un piccolo selvaggio, perciò ti innamori: questo qui è solo un assaggio, c’ho poteri nuovi.

Allenamento #2 Io mangio tutto, non ti lascio avanzi.

Allenamento #2 Questi qua fanno tanto i cattivi e sono canarini.

Allenamento #1 Sono un piccolo selvaggio, perciò ti innamori. Allenamento #2

Per le mani ho una faccenda e no, non ti riguarda. Allenamento #2

La mia gente non ti parla, quindi stai alla larga. Allenamento #2

Mi guardo bene dietro, Mi ha tradito un fratello yah Allenamento #2

