Luis Sepúlveda frasi d’amore e d’amicizia a tratte da La Gabbianella e il gatto

Luis Sepúlveda è senza dubbio uno degli scrittori contemporanei che rimarrà sempre nei ricordi di tutti, grandi ma anche piccini. A renderlo immortale è stato proprio la sua penna quando ha scritto Storia di una Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, ma i suoi testi sono davvero tanti. Uno scrittore che, come molti altri volti noti e non si è spento a causa del Covid. Noi oggi vogliamo ricordarlo lasciandovi alcune delle sue citazioni più belle. Ecco quindi Luis Sepúlveda e le sue frasi più amate.

Luis Sepúlveda frasi

Con gli anni arriva la saggezza e aveva aspettato, fiducioso, che questa saggezza gli desse quello che più desiderava: la capacità di guidare la direzione dei ricordi per non cadere nelle trappole che questi spesso gli tendevano.

Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la sua vita. Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto contro il terribile veleno della vecchiaia. Sapeva leggere.

Il volto umano non mente mai: è l’unica cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto.“

L’ultima rivoluzione rimasta in sospeso è quella dell’immaginario: dobbiamo essere capaci di immaginare in quale mondo e società vogliamo vivere, e se vogliamo essere cittadini o consumatori.

Le parole sono come il vino: hanno bisogno di respiro e di tempo perché il velluto della voce riveli il loro sapore definitivo.

Il peggior castigo non è arrendersi senza lottare. Il peggior castigo è arrendersi senza aver potuto lottare.

Solo sognando e restando fedeli ai nostri sogni riusciremo ad essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo.

La letteratura che vale è quella che riesce a dar voce a chi non ha voce.

La felicità è un diritto umano. Allo stesso modo in cui ho combattuto, più che per l’idea di libertà, per non dimenticare che sono un uomo libero: quando difendo il diritto alla felicità, lo faccio per non dimenticare che io sono stato e sono immensamente felice.

Mi considero un sognatore, ho pagato un prezzo abbastanza alto per i miei sogni, ma sono così belli, così pieni e intensi, che ogni volta tornerei da capo a pagarlo.

La memoria, questo meraviglioso meccanismo che ci rende umani perché decide e seleziona i ricordi.

Disgraziatamente gli umani sono imprevedibili. Spesso con le migliori intenzioni causano i danni

Hanno fretta solo quelli che scappano.

E’ tutto bello nel paese dei ricordi, non ci sono imprevisti nè terremoti e persino la pioggia è piacevole nel paese dei ricordi.

Luis Sepúlveda frasi d’amore e di amicizia



Come per tantissimi scrittori, anche alla base dei romanzi di Luis Sepúlveda vi sono sempre sentimenti importanti come amicizia e l’amore. Ecco quindi che noi abbiamo trovato le più belle. Qui troverete Luis Sepúlveda e le sue frasi d’amore e di amicizia.

C’è fiducia nel suo sguardo, sa che non lo abbandonerò e che nella mia testa di cane c’è un’idea che posso spiegare solo coi miei gesti e movimenti canini, perché al principio dei tempi il Ngünemapu ha disposto che gli animali e gli uomini non si capissero parlando ma attraverso i sentimenti espressi dal modo di guardare.

Dell’amore sapeva quello che dicevano le canzoni, specialmente i ballabili… Secondo i ballabili, l’amore era come la puntura di un tafano invisibile, ma ricercato da tutti.

Sei davvero sciocco, Jacinto. Fra tua madre ed il vecchio c’era una cosa molto bella e intensa che si chiama amicizia. Amicizia tra due esseri con una lunga vita alle spalle. Di solito è più interessante dell’amore.

Così, ancora una volta tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente, seppi che la mia opera era stata scritta perchè la più bella storia d’Amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi

Gli amici non muoiono e basta: «ci» muoiono, una forza atroce ci mutila della loro compagnia e poi dobbiamo continuare a vivere con quei vuoti nelle ossa.

I veri amici condividono il meglio che hanno.

Ho imparato da te che le amicizie si costruiscono ben strette con la malta degli intimi dolori che non hanno bisogno di parole.

I veri amici condividono anche le piccole cose che allietano la vita.

Luis Sepúlveda frasi la Gabbianella e il gatto

Ed infine non potevamo non raccogliere le più belle citazioni del suo più noto romanzo. Ecco quindi Luis Sepúlveda e le frasi tratte da la Gabbianella e il gatto

Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell’aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.

Miagolare l’idioma degli umani è tabù. Così recitava la legge dei gatti, e non perché loro non avessero interesse a comunicare. Il grosso rischio era nella risposta che avrebbero dato gli umani. Cosa avrebbero fatto con un gatto parlante? Sicuramente lo avrebbero chiuso in una gabbia per sottoporlo a ogni genere di stupidi esami, perché in genere gli umani sono incapaci di accettare che un essere diverso da loro li capisca e cerchi di farsi capire.

Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, uno di questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia.

«Volare mi fa paura» stridette Fortunata «Quando succederà, io sarò accanto a te» miagolò Zorba leccandole la testa.

Fortunata, ti assicuro che sarai felice, e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l’affetto tra esseri completamente diversi.

E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare.

Luis Sepúlveda frasi di vita

Ma Luis Sepúlveda nei suoi libri non ci ha raccontato solo di amore, amicizia a vita di animali. Anzi ci ha insegnato la vita e come prenderla. E allora noi lasciamo parlare Luis Sepúlveda e le sue frasi di vita.