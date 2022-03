Frasi belle e corte: in inglese, da Tumblr, sulla vita e significative

- pubblicità -

Si dice che ci sono persone con le quali non servono parole e basta uno sguardo per capirsi. Sono quelle persone speciali che ci conoscono e ci capiscono al 100%. Sebbene questo tipo di rapporto sia unico, alle volte, anche con loro, sono necessarie le parole, vuoi per la distanza fisica o anche solo per confermare quello che gli sguardi e i cuori provano. Ma per farlo, non servono poemi infiniti, bensì poche lettere. Ecco quindi alcune delle frasi belle corte da dedicare!

Frasi belle corte

La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto. (Charles Bukowski)

Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. (Friedrich Nietzsche)

La logica ti porterà dalla A alla B. L’immaginazione ti porterà ovunque. (Albert Einstein)

Tutto ciò che hai sempre desiderato è dall’altra parte della paura.(Jack Canfield)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.(Eleanor Roosevelt)

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.(Dalai Lama)

Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia. (Frida Kahlo)

Un sorriso costa meno dell’elettricità, ma dà più luce. (Abbé Pierre)

Se dici “sì”, assicurati di non dire “no” a te stesso. (Paulo Coelho )

Il mondo è un libro, e chi non viaggia ne legge solo una pagina. (Sant’Agostino)

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. (Daniel Pennac)

Fai ogni giorno una cosa che ti spaventa. (Mark Twain)

Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. (Alda Merini)

Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. (Oscar Wilde)

Frasi belle corte in inglese

- Pubblicità -

Si sa, l’inglese è una lingua piena di detti, i cosiddetti slang, particolari e che sanno sempre stupire. Per questo nella nostra selezione di frasi belle e corte non potevano mancare quelle in inglese! Come sempre però seguite anche dalla traduzione in italiano!

Every wall is a door. Ogni muro è una porta. Ralph Waldo Emerson

Dream big and dare to fail. Sogna in grande e osa fallire. Norman Vaughan

Friends are the siblings God never gave us. Gli amici sono i fratelli che Dio non ci ha mai dato. Mencius

Hope is a waking dream. La speranza è un sogno ad occhi aperti. Aristotele

You only live once, but if you do it right, once is enough. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West

Friends are the family you choose. Gli amici sono la famiglia che ti scegli. Jess C. Scott

Whoever is happy will make others happy too. Chi è felice renderà felici anche gli altri. Anna Frank

All you need is love. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. John Lennon

Less is more. Meno è meglio. Ludwig Mies

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. L’amicizia è l’unico cemento capace di tenere assieme il mondo. Woodrow T. Wilson

It is better to fail in originality than to succeed in imitation. È meglio fallire nell’originalità che riuscire nell’imitazione. Herman Melville

An obstacle is often a stepping stone. Un ostacolo è spesso un trampolino di lancio. Prescott Bush

Frasi belle corte da Tumblr

Il web e i social sono i posti dove è più facile trovare gli aforismi più belli di sempre anche se, dovendone scegliere uno solo, sicuramente sarà Tumblr! Ecco quindi alcune frasi belle e corte tratte da Tumblr.

Mille persone intorno e in testa solamente tu.

Se solo sapessi in quanti posti ti porto mentre non ci sei. (P. Delton)

Se una persona ha il potere di farti cambiare umore, allora è veramente importante. (Cappellaio Matto)

La musica esiste per pronunciare parole che non possiamo dire.

E butterei mille giorni, solo per averne un altro con te. (Simple Pan)

Ad un certo punto devi spegnere tutto quello che ti sta spegnendo. (Marco Polani)

Non c’è vuoto più grande di quando qualcuno ti entra nella vita, te la scombussola e poi se ne va. (Charles Bukowski)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte; è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

E’ solo quando sai quello che vuoi, che non prendi tutto quello che passa. (Massimo Bisotti)

Stai scappando da qualcosa che non vuoi o da qualcosa che hai paura di volere?

Comunque volevo dirti che io non ho smesso di pensarti anche se abbiamo smesso di esserci.

Abbiamo perso entrambi. Io tempo, tu me.

Di occhi belli ne è pieno il mondo, degli occhi tuoi ne è pieno il mio.

Frasi belle corte sulla vita