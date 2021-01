Le migliori frasi napoletane sull’amore, divertenti, cattive e da canzoni

Pubblicità

Napoli e tutta la costiera amalfitana sono dei luoghi simbolo dell’Italia, da sempre meta di grande turismo grazie ai suoi bellissimi angoli e colori. Ma non è solo l’architettura o il cibo ad attirare, ma anche la vita semplice e sempre allegra di tutti i napoletani e il loro particolarissimo dialetto napoletano. Il napoletano infatti è uno dei più noti dialetti italiani tanto da non essere solo un modo antico di parlare, ma una fetta importante della cultura napoletana. Ecco dunque una serie di frasi napoletane tra le più belle dalle citazioni di film e canzoni fino ai detti e proverbi più belli che esprimono appieno lo stile di vita di Napoli. E non vi preoccupate se non conoscete il dialetto, vi abbiamo lasciato per ogni frase anche la traduzione!

Frasi napoletane sull’amore



Grandi amanti dell’amore, i napoletani ne parlano ovunque, dalle strade ai libri ai film. D’altronde una delle frasi napoletane sull’amore più note anche oltreoceano non è “Te voglio bene assaje, Ma tanto tanto bene sai”? Ecco qui una selezione delle frasi napoletane romantiche più belle di sempre!

Te voglio bene assaje, ma assaje assaje.

Ti voglio tanto bene, ma tanto tanto.

Ti voglio tanto bene, ma tanto tanto. Tu sì bell comme ‘o mare.

Tu sei bella come il mare.

Tu sei bella come il mare. Se po’ vole’ bene a tanti, ma l’ammore… L’ammor è n’ata cosa!

Si può volere bene a tanti, ma l’amore… l’amore è un’altra cosa!

(Sofia Loren)

(Sofia Loren)

ca, all’intrasatta, schioppa dint’o core

senza n’avvertimento, senza affanno,

e te pò ffa murì senza dulore.

L’amore è come se fosse un malanno

che, all’improvviso, scoppia dentro il cuore

senza avvertimento, senza affanno

e ti può far morire senza dolore.

(Totò)

E figlie so' ppiezz' 'e còre. I figli sono pezzi del proprio cuore.

So tropp ‘nnammurat e te e mo comm’aggia fà?

Sono troppo innamorato di te e adesso come faccio?

Sono troppo innamorato di te e adesso come faccio? Sì a stella chiù bella.

Sei la stella più bella.

Sei la stella più bella. Tu sei o primmo e ultimo ammore mio.

Tu sei il primo e ultimo amore mio.

Tu sei il primo e ultimo amore mio. A ‘o core nun se cummanna.

Al cuore non si comanda.

Al cuore non si comanda. L’ammore fa passà ‘o tiempo e ‘o tiempo fa passà l’ammore.

L’amore fa passare il tempo e il tempo fa passare l’amore.

L’amore fa passare il tempo e il tempo fa passare l’amore. Ammore, ammore mio,

chist’uocchie tuoie

songo ddoje feneste aperte,

spalancate ‘ncopp’ ‘o mare.

Amore, amore mio

questi tuoi occhi tuoi

sono due finestre aperte

spalancate davanti al mare.

(Totò)

Frasi napoletane canzoni



Come vi abbiamo anticipato l’amore e lo stile di vita e soprattutto il pensiero dei napoletani si trova ovunque anche e soprattutto nelle canzoni di napoletani doc o di semplici amanti dello stile di vita. Ecco dunque alcune frasi napoletane prese da canzoni!

Oje vita, oje vita mia

Oje core ‘e chistu core

Si stata ‘o primmo ammore

E ‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me.

Oh vita, oh vita mia

oh cuore, e questo cuore

sei stata il mio primo amore

e il primo e ultimo sarai per me.

(‘O surdato ‘nnammurato)

(O surdato 'nnammurato)

chist’è ‘o paese d’ ‘o mare,

chist’è ‘o paese addó’ tutt’ ‘e pparole,

só’ doce o só’ amare,

só’ sempe parole d’ammore.

Questo è il paese del sole,

questo è il paese del mare

questo è il paese dove tutte le parole,

sia dolci sia amare,

sono sempre parole d’amore.

('O paese d' 'o sole)

chist’è ‘o paese d’ ‘o mare, chist’è ‘o paese addó’ tutt’ ‘e pparole, só’ doce o só’ amare, só’ sempe parole d’ammore. Questo è il paese del sole, questo è il paese del mare questo è il paese dove tutte le parole, sia dolci sia amare, sono sempre parole d’amore. (‘O paese d’ ‘o sole) È tanto tristre, ammore,

dirse addio,

stasera tremma impietto o core mio.

E’ tanto triste amore

dirsi addio,

stasera trema nel petto il cuore mio.

(Fred Bongusto)

(Fred Bongusto)

Ma nuje che campamme a fa

E se chiove o jesce o sole

Je te voglie penzà

Pecche senza ‘e te nun so niente.

E se questo non è amore

ma noi che viviamo a fare?

E se piove o esce il sole

io ti voglio pensare

perché senza te sono niente.

(Pino Daniele)

Frasi napoletane divertenti



Solo a sentirli parlare in dialetto i napoletani riescono a strapparci un sorriso, ma la vera risata arriva una volta fatta la traduzione delle loro parole! Prendete ad esempio queste frasi napoletane divertenti e preparatevi a ridere!

Menomale che nella vita ci vuole culo perché si ce vulevn e zizz stev nguaiat.

Meno male che nella vita ci vuole culo perché se ci volevano le tette stavo inguaiata.

Meno male che nella vita ci vuole culo perché se ci volevano le tette stavo inguaiata. E chiacchiere s’ ‘e pporta ‘o viento; ‘e maccarune jengheno ‘a panza.

Le chiacchiere se le porta il vento; i maccheroni riempiono la pancia.

Le chiacchiere se le porta il vento; i maccheroni riempiono la pancia. A ppava’ e a mmuri’, quanno cchiù tarde è pussìbbele.

Per pagare e morire, c’è sempre tempo.

Per pagare e morire, c’è sempre tempo. Ommo ‘nzurato, ommo ‘nguajato.

Uomo sposato, uomo inguaiato.

Uomo sposato, uomo inguaiato. Quanno uno s’à da mbriacare è meglio che se mbriacasse de vino buono.

Quando ci si deve ubriacare è meglio farlo con del vino buono.

Quando ci si deve ubriacare è meglio farlo con del vino buono. A’ vita è n’apertura e cosce e ‘ na chiusura e cascia.

La vita è un’apertura di cosce e una chiusura di cassa

Frasi napoletane cattive



Chi conosce i napoletani lo sa, loro non le mandano a dire. Che ti debbano fare un complimento o insultarti, lo faranno senza mezzi termini ne filtri. Per questo nella nostra selezione non potevano mancare anche alcune frasi napoletane cattive.

‘A vita è tosta e nisciuno ti aiuta, o meglio ce sta chi t’aiuta ma una vota sola, pe’ puté di’: “t’aggio aiutato”.

La vita è dura e nessuno ti aiuta, o meglio c’è chi ti aiuta ma una volta sola, per poterti dire: “ti ho aiutato”.

(Eduardo De Filippo)

(Eduardo De Filippo)

La ragione è degli stupidi.

La ragione è degli stupidi. Nce stanno uommene, uommenicchie, uommenone e quaquaraquà.

Ci sono uomini, ometti, omoni e nullità.

Ci sono uomini, ometti, omoni e nullità. Dicette ‘o pappavallo: chi vo’ campà felice vere ‘o stuorto e nun adda ricere.

Disse il pappagallo: chi vuole vivere felice vede ciò che va male e non lo deve dire.

Disse il pappagallo: chi vuole vivere felice vede ciò che va male e non lo deve dire. Chi nun sape chiagnere nun sape manche rirere.

Chi non sa piangere non sa neanche ridere.

Chi non sa piangere non sa neanche ridere. A gent parla assai.. senza sape’ nu cazz.

La gente parla assai… senza sapere niente.

La gente parla assai… senza sapere niente. ‘A femmena ciarliera è ‘na mala mugliera.

La donna chiacchierona è una cattiva moglie.

La donna chiacchierona è una cattiva moglie. L’amico è comme’ ‘o ‘mbrello: quannno chiove nun o truove maje.

L’amico è come l’ombrello, quando piove non lo trovi mai.

L’amico è come l’ombrello, quando piove non lo trovi mai. ‘A lira fa ‘o ricco, a crianza fa o’ signore.

I soldi fanno il ricco, ma è l’educazione a fare il signore.

I soldi fanno il ricco, ma è l’educazione a fare il signore. Tutto ‘o lassato è perduto.

Tutto il lasciato è perso. Ciò che ci si è perso è perso per sempre.

