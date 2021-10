Pittori famosi italiani: i 20 più amati di sempre

Pubblicità

L’Italia è un Paese bellissimo da visitare non solo per gli amanti dei paesaggi da sogno o per i buongustai, ma anche per gli amanti dell’arte. La cultura italiana infatti è una dote invidiata da molti. Nella storia sono tantissimi i volti del mondo artistico e culturale a diventare famosi nel corso dei secoli, a livello internazionale. Dalla letteratura fino all’arte a 360° (tra pittura, scultura e fotografia) le cose da scoprire sono sempre infinite.

Concentrandoci però sull’arte intesa come pittura, l’Italia, proprio come la Francia, vanta tantissimi artisti amati nel corso dei secoli durante e anche dopo, anzi nella maggior parte dei casi come spesso accade proprio solo dopo, la loro morte. Ma quali sono i pittori famosi italiani più noti di sempre?

Pittori famosi Italiani

Fare una lista di tutti i pittori italiani non è certo cosa semplice ma noi ci abbiamo provato riportandovi una piccola selezione dei tanti grandi maestri del passato e contemporanei che hanno fatto la storia dell’arte italiana e non solo. Ecco quindi i pittori famosi italiani in ordine cronologico!

Giotto (1267-1337). Pittore e architetto italiano del trecento, Giotto viene spesso paragonato a Dante. Entrambe infatti rivoluzionarono la cultura italiana: chi nel mondo dell’arte e chi in quello della letteratura. Tra i suoi capolavori più noti vi è il ciclo di affreschi nella Cappella degli Scrovegni.

Piero della Francesca (1416-1492). Esponente della seconda generazione di pittori umanisti Piero della Francesca realizza opere a metà tra arte, geometria e lettura su più livelli. Un esempio? Beh il celebre Doppio ritratto dei Duchi di Urbino che raffigura Battista Sforza e il coniuge e signore di Urbino Federico da Montefeltro presso il quale l’artista rimase a corte per molto tempo. Tra le altre sue opere note anche la Flagellazione di Cristo e il Polittico di Sant’Antonio.

Andrea Mantegna (1431-1506). Trai i pittori famosi italiani vi è anche Andrea Mantegna che fu uno dei più importanti rappresentanti del classicismo archeologico rinascimentale. A lui si devono opere come il Cristo Morto e la Camera degli Sposi a Mantova.

Sandro Botticelli (1441-1510). Altro grande rappresentate dell'arte rinascimentale italiana e, in particolar modo fiorentina, Botticelli divenne particolarmente famoso per alcune sue opere come La Primavera e La Nascita di Venere oggi visitabili alla Galleria degli Uffizi.

Perugino (1446-1523). Contemporaneo di Raffaello Sanzio, il Perugino, il cui vero nome era Piero Cristoforo Vannucci, realizzò moltissime opere famose tra cui La consegna delle chiavi e Lo Sposalizio della Vergine.

Leonardo da Vinci (1452-1519). Leonardo di ser Piero da Vinci, in arte Leonardo da Vinci, fu uno degli artisti, inventori e scienziati più noti di sempre. Il suo inimitabile genio realizzò tantissime opere che ancora oggi sono conosciute ovunque come La Gioconda e L’Ultima Cena conservata a Santa Maria delle Grazie a Milano.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Pittore, architetto ma soprattutto scultore Michelangelo Buonarroti è uno dei nomi più noti dell’arte italiana rinascimentale. A lui si deve infatti, tra le altre grandi opere, il David conservato oggi agli Uffizi a Venezia.

Raffaello Sanzio (1483-1520). Le Madonne di Raffaello Sanzio sono sempre ritratte con serenità mai con tratti cupi o di dolore. Una caratteristica che lo rinominò presto il pittore delle Madonne. Tra le sue opere più famose vi è lo Sposalizio della Vergine, ispirato proprio all’opera del Perugino.

Tiziano Vecellio (1488-1576). L’artista veneziano si caratterizza per uno stile che sa unire la sua contemporaneità manierista con i grandi nomi del passato tanto amanti da lui stesso come Raffaello e Michelangelo.

Parmigianino (1503-1540). Anche l’Emilia però vuole la sua fetta di gloria e quindi, tra i pittori famosi italiani, non poteva certo mancare un esponente dell’arte emiliana. Parmigianino, il cui vero nome era Girolamo Francesco Maria Mazzola realizzò opere come la Madonna dal collo lungo e il suo autoritratto allo specchio.

Tintoretto (1518-1594). Jacopo Robusti, in arte Tintoretto, fu uno dei massimi esponenti della pittura veneta del cinquecento. Il suo stile riunisce la tradizione veneta di Giorgione e Tiziano e, tra le sue opere più famose, vi sono le tele della Scuola di San Rocco.

Caravaggio (1571-1610). Caravaggio, il cui vero nome era Michelangelo Merisi fu uno degli artisti rivoluzionari dell’Arte Moderna. Le sue opere infatti sono immediatamente riconoscibili per i continui giochi di luce che l’artista crea dando spesso un tono cupo alle sue opere.